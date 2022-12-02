https://sputniknews.com.tr/20221202/putin-ozel-askeri-harekatta-yaralananlara-tam-tesekkullu-yardim-sunulmali-1064097785.html

Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı

Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardımın hükümetin özel ilgi alanında olması... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T18:04+0300

2022-12-02T18:04+0300

2022-12-02T18:04+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

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Sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans toplantısı yapan Putin, "Özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardım, tüm düzeylerdeki hükümet kurumlarının özel ilgi alanında olmalı. Onlar, görevlerini şerefle yerine getiren gerçek adamlar, şimdi bizim görevimiz onlara yardım etmek" dedi.Rusya lideri, yaralı askerlerden birinin harekatta yaralananlara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.Öneriyi çok doğru bulduğunu söyleyen Putin, "Bugün daha az önce Savunma Bakanı Şoygu ve Başbakan Yardımcısı Golikova ile sadece bu merkezlerin kurulmasının değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve sosyal hizmet kurumları arasında iletişim ve bilgi alışverişinin de sağlanması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

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vladimir putin