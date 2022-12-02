https://sputniknews.com.tr/20221202/putin-ozel-askeri-harekatta-yaralananlara-tam-tesekkullu-yardim-sunulmali-1064097785.html
Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı
Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardımın hükümetin özel ilgi alanında olması... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T18:04+0300
2022-12-02T18:04+0300
2022-12-02T18:04+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064097846_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4ae47c05e5352a680726b95b8b8643f3.jpg
Sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans toplantısı yapan Putin, "Özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardım, tüm düzeylerdeki hükümet kurumlarının özel ilgi alanında olmalı. Onlar, görevlerini şerefle yerine getiren gerçek adamlar, şimdi bizim görevimiz onlara yardım etmek" dedi.Rusya lideri, yaralı askerlerden birinin harekatta yaralananlara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.Öneriyi çok doğru bulduğunu söyleyen Putin, "Bugün daha az önce Savunma Bakanı Şoygu ve Başbakan Yardımcısı Golikova ile sadece bu merkezlerin kurulmasının değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve sosyal hizmet kurumları arasında iletişim ve bilgi alışverişinin de sağlanması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064097846_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0824e9a2e1ed88f6ee683623d7e6e1d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin
Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardımın hükümetin özel ilgi alanında olması gerektiğini söyledi.
Sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans toplantısı yapan Putin, "Özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardım, tüm düzeylerdeki hükümet kurumlarının özel ilgi alanında olmalı. Onlar, görevlerini şerefle yerine getiren gerçek adamlar, şimdi bizim görevimiz onlara yardım etmek" dedi.
Rusya lideri, yaralı askerlerden birinin harekatta yaralananlara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.
Öneriyi çok doğru bulduğunu söyleyen Putin, "Bugün daha az önce Savunma Bakanı Şoygu ve Başbakan Yardımcısı Golikova ile sadece bu merkezlerin kurulmasının değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve sosyal hizmet kurumları arasında iletişim ve bilgi alışverişinin de sağlanması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.