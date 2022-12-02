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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/putin-ozel-askeri-harekatta-yaralananlara-tam-tesekkullu-yardim-sunulmali-1064097785.html
Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı
Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardımın hükümetin özel ilgi alanında olması... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T18:04+0300
2022-12-02T18:04+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
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Sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans toplantısı yapan Putin, "Özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardım, tüm düzeylerdeki hükümet kurumlarının özel ilgi alanında olmalı. Onlar, görevlerini şerefle yerine getiren gerçek adamlar, şimdi bizim görevimiz onlara yardım etmek" dedi.Rusya lideri, yaralı askerlerden birinin harekatta yaralananlara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.Öneriyi çok doğru bulduğunu söyleyen Putin, "Bugün daha az önce Savunma Bakanı Şoygu ve Başbakan Yardımcısı Golikova ile sadece bu merkezlerin kurulmasının değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve sosyal hizmet kurumları arasında iletişim ve bilgi alışverişinin de sağlanması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin

Putin: Özel askeri harekatta yaralananlara tam teşekküllü yardım sunulmalı

18:04 02.12.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин встретился с встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Президент РФ В. Путин встретился с встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardımın hükümetin özel ilgi alanında olması gerektiğini söyledi.
Sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans toplantısı yapan Putin, "Özel askeri harekatta yaralanan askerlere ve subaylara tam teşekküllü yardım, tüm düzeylerdeki hükümet kurumlarının özel ilgi alanında olmalı. Onlar, görevlerini şerefle yerine getiren gerçek adamlar, şimdi bizim görevimiz onlara yardım etmek" dedi.

Rusya lideri, yaralı askerlerden birinin harekatta yaralananlara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.
Öneriyi çok doğru bulduğunu söyleyen Putin, "Bugün daha az önce Savunma Bakanı Şoygu ve Başbakan Yardımcısı Golikova ile sadece bu merkezlerin kurulmasının değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve sosyal hizmet kurumları arasında iletişim ve bilgi alışverişinin de sağlanması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.
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