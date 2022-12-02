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Peynirli makarnayı pişirmek 3.5 dakikadan uzun sürdü diye markayı dava etti
Peynirli makarnayı pişirmek 3.5 dakikadan uzun sürdü diye markayı dava etti
ABD'nin Florida eyaletinde Kraft Company'nin '3.5 dakikada hazır' reklamıyla pazarladığı peynirli makarnanın daha uzun sürede piştiğini iddia eden bir kadın... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:52+0300
2022-12-02T15:57+0300
yaşam
reklam
makarna
abd
florida
dava
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ABD'nin Florida eyaletinde Amanda Ramirez adında bir kadın, hazır gıda şirketi Kraft Company'nin '3.5 dakikada' hazırlandığı reklamıyla pazarlanan 'Velveeta Shells and Cheese' markalı peynirli makarna (mac and cheese), mikrodalga fırında daha uzun sürede piştiği gerekçesiyle 5 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.Şirket, sürenin su eklemeden ve karıştırmadan önce kapağın ve sos poşetinin açılmasının hazırlama süresine dahil olmadığını iddia ederek dava açılmasını 'anlamsız' olarak nitelendirdi.Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Bu anlamsız davadan haberdarız ve şikayetteki iddialara karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız" ifadelerini kullandı.Geçen ay bir Florida'da bir mahkemede açılan davada Ramirez'in avukatları, gerçeği bilseydi ürüne fiyatından daha fazlasını ödeyeceğini belirtti.Avukatlar, ayrıca şirketten 'yanıltıcı reklamlarına son vermesini' ve 'düzgün bir reklam kampanyası yürütmesini' talep etti.Öte yandan bu yılın başlarında New York'ta bir kişi, reklamlarının hamburgerlerini olduğundan çok daha büyük gösterdiğini iddia ederek McDonald's'a dava açmıştı.Davacı, reklamlardaki burgerlerin satılanlardan en az yüzde 15 oranda daha büyük olduğunu öne sürmüştü.Aynı şekilde Burger King de mart ayında Florida'da benzer bir yargı süreciyle baş etmek zorunda kalmıştı.
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reklam, makarna, abd, florida, dava
reklam, makarna, abd, florida, dava

Peynirli makarnayı pişirmek 3.5 dakikadan uzun sürdü diye markayı dava etti

15:52 02.12.2022 (güncellendi: 15:57 02.12.2022)
© AAMakarna
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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ABD'nin Florida eyaletinde Kraft Company'nin '3.5 dakikada hazır' reklamıyla pazarladığı peynirli makarnanın daha uzun sürede piştiğini iddia eden bir kadın şirkete dava açtı.
ABD'nin Florida eyaletinde Amanda Ramirez adında bir kadın, hazır gıda şirketi Kraft Company'nin '3.5 dakikada' hazırlandığı reklamıyla pazarlanan 'Velveeta Shells and Cheese' markalı peynirli makarna (mac and cheese), mikrodalga fırında daha uzun sürede piştiği gerekçesiyle 5 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.
Şirket, sürenin su eklemeden ve karıştırmadan önce kapağın ve sos poşetinin açılmasının hazırlama süresine dahil olmadığını iddia ederek dava açılmasını 'anlamsız' olarak nitelendirdi.
Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Bu anlamsız davadan haberdarız ve şikayetteki iddialara karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Geçen ay bir Florida'da bir mahkemede açılan davada Ramirez'in avukatları, gerçeği bilseydi ürüne fiyatından daha fazlasını ödeyeceğini belirtti.
Avukatlar, ayrıca şirketten 'yanıltıcı reklamlarına son vermesini' ve 'düzgün bir reklam kampanyası yürütmesini' talep etti.
Öte yandan bu yılın başlarında New York'ta bir kişi, reklamlarının hamburgerlerini olduğundan çok daha büyük gösterdiğini iddia ederek McDonald's'a dava açmıştı.
Davacı, reklamlardaki burgerlerin satılanlardan en az yüzde 15 oranda daha büyük olduğunu öne sürmüştü.
Aynı şekilde Burger King de mart ayında Florida'da benzer bir yargı süreciyle baş etmek zorunda kalmıştı.
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