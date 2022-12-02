https://sputniknews.com.tr/20221202/ogrencisiyle-cinsel-iliskiye-girdigi-iddia-edilen-mudur-yardimcisi-dovuldu-1064093497.html

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen müdür yardımcısı dövüldü

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen müdür yardımcısı dövüldü

Güney Afrika'da öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen bir müdür yardımcısı, öğrenci velileri tarafından dövüldü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:20+0300

2022-12-02T15:20+0300

2022-12-02T15:33+0300

dünya

güney afrika

polis

dayak

öğretmen

müdür yardımcılığı

cinsel taciz

çocuklara cinsel taciz

cinsel ilişki

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Güney Afrika Cumhuriyeti'ne bağlı Limpopo'daki Seleteng Ga-Mphahlele bölgesinde bulunan bir okulun müdür yardımcısı, bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edildikten sonra dövüldü. Açığa alınan müdür yardımcısıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, dayak sırasında kanlar içinde ve çıplak bir şekilde okul kapısının önünde durduğu görüldü. Müdür yardımcısının, veliler tarafından dövüldüğü iddia ediliyor.Limpopo eğitim departmanı sözcüsü Mike Maringa, departmanın video klipten haberdar olduğunu söyledi. Dayak yiyen öğretmenin Seleteng Ga-Mphahlele'deki bir ortaokulda müdür yardımcısı olduğunu söyleyen Maringa, "Saldırıya uğradığı iddia edilen eğitimci, çalıştığı okulda bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor" dedi ve bakanlığın olayı araştırdığını belirtti. Maringa ayrıca, "Konuyla acilen ilgileniliyor ve departman iddiaları çok ciddiye alıyor. Öğretmen, soruşturma sonuçlanana kadar tedbiren uzaklaştırıldı. Okul binasında böyle bir olay olduğuna dair bir ihbarımız yok. Olayın, okul binası dışında yaşandığı iddia ediliyor" dedi.Güney Afrika Demokratik Öğretmenler Sendikası (Sadtu) sözcüsü Nomusa Cembi de, bir öğretmen ile öğrenci arasındaki cinsel ilişkinin etik dışı olduğunu söyledi ve "Bu tür vakalarda artış gördük. Mesleği tartışma konusu yapıyorlar ve bunu şiddetle kınıyoruz" dedi. Cembi ayrıca, "Öğretmenin yaptıklarını kınıyoruz ve ebeveynlerin kızgın olduğunu anlıyoruz, ancak olayların şiddetle ele alınmasından endişe duyuyoruz. Ebeveynlerden, kanunu kendi ellerine almaktansa konuyu yetkililere bildirmelerini isterdik" ifadelerini kullandı.

güney afrika

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güney afrika, polis, dayak, öğretmen, müdür yardımcılığı, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, cinsel ilişki