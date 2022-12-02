https://sputniknews.com.tr/20221202/muharrem-ince-esada-mektup-yazdim-ama-benimle-gorusmedi-1064090069.html

Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi

Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi

Muharrem İnce, Esad'la görüşmek için herkesten önce kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini söyledi. Türkiye'nin Esad'la bir an önce görüşmesi... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:24+0300

2022-12-02T14:24+0300

2022-12-02T14:36+0300

muharrem ince

politika

suriye

beşar esad

mektup

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen İnce, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesi konusuna olumlu baktığını söyledi. Bir an önce Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunan İnce, herkesten önce görüşmek için kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini kaydetti.Suriye konusunda mutlaka Esad'la görüşülmesinden yana olduğunu belirten İnce, "Şimdi de 'Esad'la görüşebilirim' diyor. 'Görüşme' demiyoruz, bir an önce görüş. Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Tabi benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken, ben bu girişimi yaptım. İsterseniz mektubu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim de. Görüşeceksen bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları, bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin" diye konuştu.'Bankalardan fazla büyüyen sektör yok'Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştiren İnce, "Türkiye'de bankalardan fazla daha büyüyen bir sektör yok. Ödeyemediğiniz doğal gaz faturasının parası bankadadır. Dolduramadığınız benzin deposunun parası bankadadır. Milletin cebinden paraları alıp bankaların cebine doldurdu. Sonra da utanmadan şehitlerle seçim sandığını aynı cümlenin içerisinde geçirdi. Seçimler, sandık ve şehitler aynı cümlenin içerisinde olmaması gereken şeylerdir. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır. Sınırlar kevgire döndü. Bir terörist Suriye'den çıkıyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'da ev kiralıyor, tekstil atölyesinde işe giriyor. Sonra geliyor, Türkiye'nin göbeğinde, Beyoğlu'nda bomba patlatıyor. Sonra da utanmadan bize 'ensar', 'muhacir' palavralarını atıyorlar" dedi.'O kadar güçlüyseniz çıkın, biriniz aday olun'Muharrem İnce, 6'lı masayı da eleştirerek geçen günlerde açıkladıkları 'eş güdüm kurulu' projesine de tepki gösterip, "Bir 'eş güdüm kurulu' oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan; bu eş güdüm kurulu, cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o kişi 50 artı 1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek sonra dönecek 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana akıl verin ben de yöneteyim' diyecek. O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun, kazanın" diye konuştu.'6'lı masanın çözüm ürettiği yok, milleti oyalıyorlar'6'lı masadaki liderlerin kendilerine güvenmediklerini öne süren İnce, şöyle devam etti:Muharrem İnce, toplantının sonunda partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. İnce, daha sonra alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20221201/dogu-perincek-aralik-ayinda-suriyeye-gitmeyi-planliyoruz-1064054969.html

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