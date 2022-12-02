https://sputniknews.com.tr/20221202/moskova-belediye-baskani-sobyanin-luganska-giderek-cephedeki-askerlerle-gorustu-1064101101.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Lugansk'a giderek cephedeki askerlerle görüştü

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Lugansk'a giderek cephedeki askerlerle görüştü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kısa süre önce Rusya Federasyonu topraklarına katılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) ziyaret etti ve özel askeri... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T19:54+0300

2022-12-02T19:54+0300

2022-12-02T19:54+0300

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sergey sobyanin

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Telegram hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Sobyanin, "Savunma hattındaki evlatlarımıza tanksavar hendekleri, siperler, sığınaklar kurmalarında yardımcı oluyoruz. Jeneratörler, sobalar kuruyoruz, aydınlatma sağlıyoruz. Revir noktaları inşa ediyoruz" dedi.Moskova Belediyesi'nde görev yapan binlerce işçinin cephede çalıştığını anlatan Sobyanin, Moskova'dan kısmi seferberliğe katılan askerlerle konuştu.Lugansk'ta 7. no'lu hastanede Moskovalı doktorlarla bir araya geldiğini belirten Sobyanin, "Gönüllü olarak ve fedakarca çalışıyorlar. Şimdiye dek 4 binden fazla ameliyat gerçekleştirdiler. Bunlar arasında yaralı askerler de, yaralı çocuklar da var" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, sergey sobyanin