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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/moskova-belediye-baskani-sobyanin-luganska-giderek-cephedeki-askerlerle-gorustu-1064101101.html
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Lugansk'a giderek cephedeki askerlerle görüştü
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Lugansk'a giderek cephedeki askerlerle görüştü
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kısa süre önce Rusya Federasyonu topraklarına katılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) ziyaret etti ve özel askeri... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T19:54+0300
2022-12-02T19:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey sobyanin
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Telegram hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Sobyanin, "Savunma hattındaki evlatlarımıza tanksavar hendekleri, siperler, sığınaklar kurmalarında yardımcı oluyoruz. Jeneratörler, sobalar kuruyoruz, aydınlatma sağlıyoruz. Revir noktaları inşa ediyoruz" dedi.Moskova Belediyesi'nde görev yapan binlerce işçinin cephede çalıştığını anlatan Sobyanin, Moskova'dan kısmi seferberliğe katılan askerlerle konuştu.Lugansk'ta 7. no'lu hastanede Moskovalı doktorlarla bir araya geldiğini belirten Sobyanin, "Gönüllü olarak ve fedakarca çalışıyorlar. Şimdiye dek 4 binden fazla ameliyat gerçekleştirdiler. Bunlar arasında yaralı askerler de, yaralı çocuklar da var" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, sergey sobyanin
rusya, ukrayna, sergey sobyanin

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Lugansk'a giderek cephedeki askerlerle görüştü

19:54 02.12.2022
© Sputnik / Пресс-служба мэрии Москвы / Multimedya arşivine gidinМэр Москвы С. Собянин посетил ЛНР
Мэр Москвы С. Собянин посетил ЛНР - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Пресс-служба мэрии Москвы
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kısa süre önce Rusya Federasyonu topraklarına katılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) ziyaret etti ve özel askeri harekatta görev alan askerlere yardım etti.
Telegram hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Sobyanin, "Savunma hattındaki evlatlarımıza tanksavar hendekleri, siperler, sığınaklar kurmalarında yardımcı oluyoruz. Jeneratörler, sobalar kuruyoruz, aydınlatma sağlıyoruz. Revir noktaları inşa ediyoruz" dedi.

Moskova Belediyesi'nde görev yapan binlerce işçinin cephede çalıştığını anlatan Sobyanin, Moskova'dan kısmi seferberliğe katılan askerlerle konuştu.

Lugansk'ta 7. no'lu hastanede Moskovalı doktorlarla bir araya geldiğini belirten Sobyanin, "Gönüllü olarak ve fedakarca çalışıyorlar. Şimdiye dek 4 binden fazla ameliyat gerçekleştirdiler. Bunlar arasında yaralı askerler de, yaralı çocuklar da var" ifadelerini kullandı.
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