Moğollar’dan Taner Öngür, Nazım Hikmet ve Ahmet Hamdi bestelerini içeren yeni albümünü anlattı

"Konser yasaklarının, festivallerin yasaklandığı bir dönem yaşıyoruz. Ama biz her şeye rağmen devam ediyoruz. Moğollar olarak Anadolu’dan Avrupa’ya her şeyi dolaştık, çeşitli konserler verdik. Son olarak Edirne’de TED Kolejinde durumu olmayan kız öğrencilerin okuyabilmesi için konser düzenlenmişti. Orada bazı olaylar oldu. Albüm yapıyoruz kimse duymuyor ama böyle bir şey olunca herkes duyuyor."