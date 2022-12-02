https://sputniknews.com.tr/20221202/mogollardan-taner-ongur-nazim-hikmet-ve-ahmet-hamdi-bestelerini-iceren-yeni-albumunu-anlatti-1064104608.html
Moğollar’dan Taner Öngür, Nazım Hikmet ve Ahmet Hamdi bestelerini içeren yeni albümünü anlattı
Moğollar’dan Taner Öngür, Nazım Hikmet ve Ahmet Hamdi bestelerini içeren yeni albümünü anlattı
Moğollar Grubu’nun bas gitaristi Taner Öngür, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, plak olarak çıkan son albümünü anlattı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:09+0300
2022-12-02T22:09+0300
2022-12-02T22:10+0300
akşam postasi
radyo
moğollar
şiir
nazım hikmet
beste
albüm
rsfm
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İşte Öngür’ün sözlerinden satırbaşları:‘Albüm yapıyoruz duymuyorsunuz’
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Atilla Güner
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radyo, moğollar, şiir, nazım hikmet, beste, albüm, rsfm
radyo, moğollar, şiir, nazım hikmet, beste, albüm, rsfm
Moğollar’dan Taner Öngür, Nazım Hikmet ve Ahmet Hamdi bestelerini içeren yeni albümünü anlattı
22:09 02.12.2022 (güncellendi: 22:10 02.12.2022) Abone ol
Özel
Moğollar Grubu’nun bas gitaristi Taner Öngür, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, plak olarak çıkan son albümünü anlattı.
İşte Öngür’ün sözlerinden satırbaşları:
"Albüm long-play olarak çıktı. Ön yüzünde Nazım Hikmet’in ‘Nereden gelip nereye gidiyoruz’ isimli şiirine yapılmış bir beste var 19 dakikalık. Diğer yüzü de 19 dakika ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Zaman kırıntıları’ isimli şiirine yapılmış bir beste. Dijital platformlarda bölümlere ayırmak zorunda kaldık çünkü yaşadığımız dünyada kimsenin uzun uzun dinlemeye zamanı yok. ‘Nereden gelip nereye gidiyoruz’ şarkısı, doğrultup belimizi kalktığımızdan beri’ diye başlıyor."
‘Albüm yapıyoruz duymuyorsunuz’
"Konser yasaklarının, festivallerin yasaklandığı bir dönem yaşıyoruz. Ama biz her şeye rağmen devam ediyoruz. Moğollar olarak Anadolu’dan Avrupa’ya her şeyi dolaştık, çeşitli konserler verdik. Son olarak Edirne’de TED Kolejinde durumu olmayan kız öğrencilerin okuyabilmesi için konser düzenlenmişti. Orada bazı olaylar oldu. Albüm yapıyoruz kimse duymuyor ama böyle bir şey olunca herkes duyuyor."