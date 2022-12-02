https://sputniknews.com.tr/20221202/mitten-suriyede-operasyon-pkknin-tel-tamir-eyalet-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1064079128.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın 'Tel Tamir eyalet sorumlusu' etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın 'Tel Tamir eyalet sorumlusu' etkisiz hale getirildi
MİT operasyonuyla PKK'nın 'Tel Tamir eyalet sorumlusu' İbrahim Muhammed Nasır'ın Suriye'de etkisiz hale getirildiği bildirildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T09:35+0300
2022-12-02T09:35+0300
2022-12-02T09:38+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
suriye
pkk
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı.PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu ''Kemal Pir'' kod adlı İbrahim Mohammad Nasır, Suriye'de etkisiz hale getirildi.
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mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye, pkk
mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye, pkk
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın 'Tel Tamir eyalet sorumlusu' etkisiz hale getirildi
09:35 02.12.2022 (güncellendi: 09:38 02.12.2022) Abone ol
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MİT operasyonuyla PKK'nın 'Tel Tamir eyalet sorumlusu' İbrahim Muhammed Nasır'ın Suriye'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı.
PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu ''Kemal Pir'' kod adlı İbrahim Mohammad Nasır, Suriye'de etkisiz hale getirildi.