https://sputniknews.com.tr/20221202/milli-savunma-bakanligi-suriyenin-kuzeyinde-5-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1064080353.html

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T10:18+0300

2022-12-02T10:18+0300

2022-12-02T10:30+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

pkk

pkk/ypg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042931775_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5251b668d19be3c4a5a6ae64e6c2ff5.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg