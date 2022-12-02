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https://sputniknews.com.tr/20221202/milli-savunma-bakanligi-suriyenin-kuzeyinde-5-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1064080353.html
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T10:18+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
pkk
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, pkk, pkk/ypg

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10:18 02.12.2022 (güncellendi: 10:30 02.12.2022)
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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