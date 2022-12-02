https://sputniknews.com.tr/20221202/merkez-bankasi-2023-yili-enflasyon-tahminini-acikladi-1064093449.html
Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:20+0300
2022-12-02T15:20+0300
2022-12-02T15:21+0300
ekonomi
merkez bankası
enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'teki sunumunda şunları kaydetti:"Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmektedir. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki olağanüstü yükselişle enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9’a çıkmıştır.2022 yılı üçüncü çeyreğinde, makine-teçhizat yatırımları ve net ihracatın milli gelir içindeki payı yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşerek pandemi sonrasındaki ağırlığını korumuştur.Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişimlere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır.Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekler itibarıyla ortalama enflasyon oranları sırasıyla yüzde 7,1, yüzde 5,1 ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşerek düşüş eğilimini desteklemiştir.Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."
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merkez bankası, enflasyon
merkez bankası, enflasyon
Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini açıkladı
15:20 02.12.2022 (güncellendi: 15:21 02.12.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'teki sunumunda şunları kaydetti:
"Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmektedir. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki olağanüstü yükselişle enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9’a çıkmıştır.
2022 yılı üçüncü çeyreğinde, makine-teçhizat yatırımları ve net ihracatın milli gelir içindeki payı yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşerek pandemi sonrasındaki ağırlığını korumuştur.
Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişimlere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır.
Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekler itibarıyla ortalama enflasyon oranları sırasıyla yüzde 7,1, yüzde 5,1 ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşerek düşüş eğilimini desteklemiştir.
Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."