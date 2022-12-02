https://sputniknews.com.tr/20221202/medvedev-ukrayna-yetkililerini-mesihin-ve-ortodoks-inancinin-dusmanlari-olarak-nitelendirdi-1064099817.html

Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi

Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T18:44+0300

2022-12-02T18:44+0300

2022-12-02T18:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ortodoks kilisesi

rusya ortodoks kilisesi

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nin etrafındaki durumu ve faaliyetlerinin yasaklanması çağrılarını yorumladı.Medvedev, Ukrayna makamlarının ‘Russkiy Mir (Rus Dünyası)’ ile bağlantı aradıkları kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne uygulanan baskılara dikkat çekerek, kiliseye yönelik zulmün çok daha önce, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ‘başarısız olan yeniden seçilme uğruna’ kiliseyi ve Minsk Anlaşmalarını feda etmesiyle başladığını belirtti.Medvedev, Ukrayna'da temel hakların çiğnendiğini, inananların ‘doğru’ kiliselere gitmeye zorlandığını, bu nedenle Ukraynalı yetkililerin açıkça Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanı haline geldiklerine vurgu yaparak, şunları ifade etti:

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi, vladimir zelenskiy