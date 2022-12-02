https://sputniknews.com.tr/20221202/medvedev-ukrayna-yetkililerini-mesihin-ve-ortodoks-inancinin-dusmanlari-olarak-nitelendirdi-1064099817.html
Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi
Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T18:44+0300
2022-12-02T18:44+0300
2022-12-02T18:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ortodoks kilisesi
rusya ortodoks kilisesi
vladimir zelenskiy
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nin etrafındaki durumu ve faaliyetlerinin yasaklanması çağrılarını yorumladı.Medvedev, Ukrayna makamlarının ‘Russkiy Mir (Rus Dünyası)’ ile bağlantı aradıkları kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne uygulanan baskılara dikkat çekerek, kiliseye yönelik zulmün çok daha önce, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ‘başarısız olan yeniden seçilme uğruna’ kiliseyi ve Minsk Anlaşmalarını feda etmesiyle başladığını belirtti.Medvedev, Ukrayna'da temel hakların çiğnendiğini, inananların ‘doğru’ kiliselere gitmeye zorlandığını, bu nedenle Ukraynalı yetkililerin açıkça Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanı haline geldiklerine vurgu yaparak, şunları ifade etti:
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rusya, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi, vladimir zelenskiy
rusya, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi, vladimir zelenskiy
Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yetkililerini ‘Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanları’ olarak nitelendirdi.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nin etrafındaki durumu ve faaliyetlerinin yasaklanması çağrılarını yorumladı.
Medvedev, Ukrayna makamlarının ‘Russkiy Mir (Rus Dünyası)’ ile bağlantı aradıkları kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne uygulanan baskılara dikkat çekerek, kiliseye yönelik zulmün çok daha önce, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ‘başarısız olan yeniden seçilme uğruna’ kiliseyi ve Minsk Anlaşmalarını feda etmesiyle başladığını belirtti.
Medvedev, Ukrayna'da temel hakların çiğnendiğini, inananların ‘doğru’ kiliselere gitmeye zorlandığını, bu nedenle Ukraynalı yetkililerin açıkça Mesih'in ve Ortodoks inancının düşmanı haline geldiklerine vurgu yaparak, şunları ifade etti: