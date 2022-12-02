https://sputniknews.com.tr/20221202/macronun-abd-baskanlariyla-tokalasma-imtihani-1064090220.html

Macron'un ABD başkanlarıyla 'tokalaşma' imtihanı: Biden'la 42 saniye el sıkıştı

Macron'un ABD başkanlarıyla 'tokalaşma' imtihanı: Biden'la 42 saniye el sıkıştı

Fransa lideri Macron, eski ABD Başkanı Trump'ın ardından bu sefer de Biden'la 'uzun el sıkışmasıyla' gündeme geldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:23+0300

2022-12-02T14:23+0300

2022-12-02T14:34+0300

dünya

joe biden

emmanuel macron

el sıkışma

fransa

abd

donald trump

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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa lideri Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da karşıladı, görüşme iki liderin 42 saniyelik el sıkışmasıyla başladı. Bu el sıkışma, Fransa liderinin uzun el sıkışmalarını gündeme getirdi. Macron, daha önce de Bastille Günü için Fransa'ya giden Trump'la da 'bitmeyen' bir el sıkışmasına imza atmıştı. Telegraph'ın haberine göre ayrıca, Joe Biden, konuşmasında Emmanuel Macron'un adını yanlış söyledi. Biden, Fransız liderin adını 'Macrone' olarak telaffuz etti.

https://sputniknews.com.tr/20170714/trump-macron-sonu-gelmeyen-tokalasma-1029284993.html

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joe biden, emmanuel macron, el sıkışma, fransa, abd, donald trump