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https://sputniknews.com.tr/20221202/macronun-abd-baskanlariyla-tokalasma-imtihani-1064090220.html
Macron'un ABD başkanlarıyla 'tokalaşma' imtihanı: Biden'la 42 saniye el sıkıştı
Macron'un ABD başkanlarıyla 'tokalaşma' imtihanı: Biden'la 42 saniye el sıkıştı
Fransa lideri Macron, eski ABD Başkanı Trump'ın ardından bu sefer de Biden'la 'uzun el sıkışmasıyla' gündeme geldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T14:23+0300
2022-12-02T14:34+0300
dünya
joe biden
emmanuel macron
el sıkışma
fransa
abd
donald trump
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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa lideri Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da karşıladı, görüşme iki liderin 42 saniyelik el sıkışmasıyla başladı. Bu el sıkışma, Fransa liderinin uzun el sıkışmalarını gündeme getirdi. Macron, daha önce de Bastille Günü için Fransa'ya giden Trump'la da 'bitmeyen' bir el sıkışmasına imza atmıştı. Telegraph'ın haberine göre ayrıca, Joe Biden, konuşmasında Emmanuel Macron'un adını yanlış söyledi. Biden, Fransız liderin adını 'Macrone' olarak telaffuz etti.
https://sputniknews.com.tr/20170714/trump-macron-sonu-gelmeyen-tokalasma-1029284993.html
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joe biden, emmanuel macron, el sıkışma, fransa, abd, donald trump
joe biden, emmanuel macron, el sıkışma, fransa, abd, donald trump

Macron'un ABD başkanlarıyla 'tokalaşma' imtihanı: Biden'la 42 saniye el sıkıştı

14:23 02.12.2022 (güncellendi: 14:34 02.12.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINJoe Biden- Emmanuel Macron
Joe Biden- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa lideri Macron, eski ABD Başkanı Trump'ın ardından bu sefer de Biden'la 'uzun el sıkışmasıyla' gündeme geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa lideri Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da karşıladı, görüşme iki liderin 42 saniyelik el sıkışmasıyla başladı.
Bu el sıkışma, Fransa liderinin uzun el sıkışmalarını gündeme getirdi.
Macron, daha önce de Bastille Günü için Fransa'ya giden Trump'la da 'bitmeyen' bir el sıkışmasına imza atmıştı.
Telegraph'ın haberine göre ayrıca, Joe Biden, konuşmasında Emmanuel Macron'un adını yanlış söyledi.
Biden, Fransız liderin adını 'Macrone' olarak telaffuz etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2017
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Trump'la Macron'dan 'sonu gelmeyen' tokalaşma
14 Temmuz 2017, 17:12
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