Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221202/kuveyt-karasularina-giren-irak-donanmasina-ait-3-geminin-derhal-geri-cekilmesini-istedi-1064077374.html
Kuveyt, karasularına giren Irak donanmasına ait 3 geminin 'derhal' geri çekilmesini istedi
Kuveyt, karasularına giren Irak donanmasına ait 3 geminin 'derhal' geri çekilmesini istedi
Kuveyt, Irak'a karasularına giren üç donanma gemisini 'derhal' geri çekmesi çağrısında bulundu. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T05:24+0300
2022-12-02T05:24+0300
dünya
kuveyt
irak
dışişleri bakanlığı
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043517627_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_d29bc94f26cb6a54e58448af036807e7.jpg
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Tarık el-Ferac'ın, Irak Dışişleri Bakanlığı Arap Dairesi Başkanı Büyükelçi Usame er-Rifai ile bir araya gelerek, Irak donanmasına ait üç geminin Kuveyt karasularını ihlal ettiğini bildirdiği ve bu gemilerin derhal geri çekilmesini talep eden muhtıra verdiği bildirildi.Kuveyt'in, iki ülke arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırının çiziminde esas alınan Hur Abdullah Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere kardeş Irak ile iş birliğine hazır olduğu belirtilen açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini etkileyen herhangi bir ihlalin reddedildiği ve yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.Açıklamada, Irak'a kardeşlik bağlarını güçlendirecek her konuda ve iki ülkenin güvenliğini ve bölgenin istikrarını artıracak şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.Irak makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.Hur Abdullah AnlaşmasıIrak-Kuveyt sınırlarının belirlendiği uluslararası Hur Abdullah Anlaşması, iki ülkenin hükümetleri tarafından 2012’de imzalandı. Anlaşma genel hatlarıyla, iki ülkenin deniz taşımacılığı konusunda ortak iş birliğini öngörüyor.Kuveyt-Irak arasındaki sınır krizi, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i işgali sonrasında iki taraf arasında uzun bir dönem boyunca süren sakinliğin ardından geldi.İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretler, Kuveyt’in Irak’ın Necef kentinde konsolosluk açması ve Kuveyt’in Şubat 2018’de Irak’ın yeniden imarı için destek konferansı düzenlemesi ikili ilişkilerde kaydedilen önemli gelişmeler arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/abdnin-irak-karari-uzerinden-20-yil-gecti-isgal-bolgede-cehennemin-kapilarini-acti-1062191451.html
kuveyt
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043517627_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7445c2456298537aeab484458be3ef87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuveyt, irak, dışişleri bakanlığı, gemi
kuveyt, irak, dışişleri bakanlığı, gemi

Kuveyt, karasularına giren Irak donanmasına ait 3 geminin 'derhal' geri çekilmesini istedi

05:24 02.12.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHIrak - Basra limanı
Irak - Basra limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
Abone olTelegram
Kuveyt, Irak'a karasularına giren üç donanma gemisini 'derhal' geri çekmesi çağrısında bulundu.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Tarık el-Ferac'ın, Irak Dışişleri Bakanlığı Arap Dairesi Başkanı Büyükelçi Usame er-Rifai ile bir araya gelerek, Irak donanmasına ait üç geminin Kuveyt karasularını ihlal ettiğini bildirdiği ve bu gemilerin derhal geri çekilmesini talep eden muhtıra verdiği bildirildi.
Kuveyt'in, iki ülke arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırının çiziminde esas alınan Hur Abdullah Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere kardeş Irak ile iş birliğine hazır olduğu belirtilen açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini etkileyen herhangi bir ihlalin reddedildiği ve yasal yollara uygun olarak yanıt verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Irak'a kardeşlik bağlarını güçlendirecek her konuda ve iki ülkenin güvenliğini ve bölgenin istikrarını artıracak şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.
Irak makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hur Abdullah Anlaşması

Irak-Kuveyt sınırlarının belirlendiği uluslararası Hur Abdullah Anlaşması, iki ülkenin hükümetleri tarafından 2012’de imzalandı. Anlaşma genel hatlarıyla, iki ülkenin deniz taşımacılığı konusunda ortak iş birliğini öngörüyor.
Kuveyt-Irak arasındaki sınır krizi, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i işgali sonrasında iki taraf arasında uzun bir dönem boyunca süren sakinliğin ardından geldi.
İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretler, Kuveyt’in Irak’ın Necef kentinde konsolosluk açması ve Kuveyt’in Şubat 2018’de Irak’ın yeniden imarı için destek konferansı düzenlemesi ikili ilişkilerde kaydedilen önemli gelişmeler arasında yer aldı.
‘ABD’nin Rusya’yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünmesi ironik ve absürt bir durum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
GÖRÜŞ
ABD’nin ‘Irak kararı’ üzerinden 20 yıl geçti: ‘İşgal bölgede cehennemin kapılarını açtı’
11 Ekim, 15:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала