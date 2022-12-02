https://sputniknews.com.tr/20221202/kremlin-olasi-erdogan-esad-gorusmesiyle-ilgili-atilmis-somut-bir-adim-yok-1064088423.html

Kremlin: Olası Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili atılmış somut bir adım yok

Kremlin: Olası Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili atılmış somut bir adım yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad’ın olası görüşmelerine ilişkin somut bir karar ya da eylemin şu an için bulunmadığını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T13:42+0300

2022-12-02T13:42+0300

2022-12-02T13:59+0300

dünya

suriye

türkiye

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

beşar esad

joe biden

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın olası görüşmesi ve bu görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili somut adımlar atılıp atılmadığı sorusunu yanıt verdi."Hayır, bir somutluk henüz yok" diyen Peskov, Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmeleri olasılığının olduğunu belirtti.Sözcü, "(Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Suriye’nin çevresi ile içinde barış ve istikrar sağlanması adına böyle bir temas gerçekleştirilmesinin memnuniyetle karşılanacağını son birkaç senedir defalarca söyledi. Rusya tarafı da tabii ki bu temasa her şekilde katkıda bulunmaya hazır" ifadelerini kullandı.Ayrıca Moskova’nın Erdoğan ile Esad’a bir araya gelmeleri için somut bir davette bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, henüz böyle somut bir adımdan bahsedemeyiz" dedi.'ABD müzakereler için 'Ukrayna' şartı koşarsa, Rusya buna hazır değil'Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki özel operasyonu sona erdirmek konusunda niyetli olursa kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.Biden'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Peskov, "Başkan Biden fiilen ne söyledi? Müzakerelerin ancak Putin Ukrayna'dan çıktıktan sonra mümkün olduğunu belirtti. Elbette Kremlin buna hazır değil. Özel askeri harekat devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.Putin'in Rusya'nın çıkarlarının sağlanması için temaslara, müzakerelere hem önceden hem de şu anda açık olduğunun altını çizen Peskov, çıkarları sağlamanın en tercih edilebilir yolunun elbette barışçıl ve diplomatik araçlar olduğunu kaydetti.ABD'nin Rusya'ya katılan yeni bölgeleri tanımadığını ve bu durumun istişareler için olası bir gerekçe arayışını ciddi şekilde zorlaştırdığını söyleyen Peskov, "Özel askeri harekattan önce bizzat Putin, bizim hazırladığımız metin taslakları temelinde hem ABD, hem NATO, hem de AB ile müzakereleri başlatma girişiminde bulundu. Ancak bu girişim karşılık bulmadı" hatırlatmasında bulundu.'Dünya Kupası'nda Rus şarkıları çalıyor, çünkü Rus kültürünü ortadan kaldıramazsınız'Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlarda sürekli olarak Rus 'Kalinka' ve 'Katyuşa' şarkılarının duyulması da basın toplantısında gündeme getirildi.Bir gazeteci, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra Dünya Kupası Avrupa elemelerinden ihraç edilen Rusya'nın bu şarkılar sayesinde her şeye rağmen turnuvada yer aldığının söylenip söylenemeyeceğini sordu.Rusya'nın Dünya Kupası'nda olmadığını ancak Rus kültürünün farklı tezahürlerle dünya kültürünün bir parçası olduğunu vurgulayan Peskov, bunun Rus kültürünü ortadan kaldırmaya çalışanların çabalarına rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi.

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suriye, türkiye, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, beşar esad, joe biden, dmitriy peskov, kremlin