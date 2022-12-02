https://sputniknews.com.tr/20221202/katar-dunya-kupasinin-ilk-haftasinda-7-binden-fazla-sivil-ucus-gerceklesti-1064107038.html

Katar: Dünya Kupası'nın ilk haftasında 7 binden fazla sivil uçuş gerçekleşti

Katar: Dünya Kupası'nın ilk haftasında 7 binden fazla sivil uçuş gerçekleşti

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakalarının ilk haftasında ülkedeki havalimanlarında 7 binden fazla uçuş gerçekleştiğini bildirdi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte Uluslararası Doha Havalimanı ve Uluslararası Hamed Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk gözlemlendiği belirtildi.Körfez'deki komşu ülkelerden Katar'a artan uçuşların yanı sıra Arap ve yabancı hava yolu şirketlerinin, futbolseverleri 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakalarıyla buluşturmak üzere çeşitli ek seferler düzenlediğine işaret edildi.Açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Güney Amerika ve Afrika kıtasındaki hava yolu şirketlerinin de Katar'a düzenli charter uçuşlar başlattığı aktarıldı.Katar ve dünya ülkeleri arasındaki uçuşlarda yoğunluk yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, 20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk haftasında Katar havalimanlarında 7 bini aşkın uçuş gerçekleştiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221121/messi-katar-2022-buyuk-hayalimi-gerceklestirmek-icin-son-firsat-1063693412.html

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