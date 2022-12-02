https://sputniknews.com.tr/20221202/istedigi-vr-kulakligi-almayan-annesini-vurdu-1064096502.html
İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu
İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu
ABD'de 10 yaşındaki çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini silahla vurarak öldürdü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:02+0300
2022-12-02T17:02+0300
2022-12-02T17:02+0300
dünya
abd
wisconsin
çocuk
vr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine istediği VR setini almayı reddeden annesine silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı.Savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söyledi.Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise çelişkili açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti.Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak daha sonra kazara vurduğunu kaydederek, "Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dedi.Bunu, annesinin kendisine istediği şeyi reddettiği için yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/abdde-17-kisiyi-katleden-okul-saldirgani-cruz-omur-boyu-hapis-cezasi-aldi-1063008944.html
wisconsin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_acbdaa3e70fb90c81b279f60104681c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, wisconsin, çocuk, vr
abd, wisconsin, çocuk, vr
İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu
Abone ol
ABD'de 10 yaşındaki çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini silahla vurarak öldürdü.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine istediği VR setini almayı reddeden annesine silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı.
Savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söyledi.
Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise çelişkili açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti.
Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak daha sonra kazara vurduğunu kaydederek, "Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dedi.
Bunu, annesinin kendisine istediği şeyi reddettiği için yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.