https://sputniknews.com.tr/20221202/istedigi-vr-kulakligi-almayan-annesini-vurdu-1064096502.html

İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu

İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu

ABD'de 10 yaşındaki çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini silahla vurarak öldürdü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T17:02+0300

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine istediği VR setini almayı reddeden annesine silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı.Savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söyledi.Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise çelişkili açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti.Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak daha sonra kazara vurduğunu kaydederek, "Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dedi.Bunu, annesinin kendisine istediği şeyi reddettiği için yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.

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