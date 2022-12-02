Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221202/istedigi-vr-kulakligi-almayan-annesini-vurdu-1064096502.html
İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu
İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu
ABD'de 10 yaşındaki çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini silahla vurarak öldürdü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:02+0300
2022-12-02T17:02+0300
dünya
abd
wisconsin
çocuk
vr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine istediği VR setini almayı reddeden annesine silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı.Savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söyledi.Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise çelişkili açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti.Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak daha sonra kazara vurduğunu kaydederek, "Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dedi.Bunu, annesinin kendisine istediği şeyi reddettiği için yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/abdde-17-kisiyi-katleden-okul-saldirgani-cruz-omur-boyu-hapis-cezasi-aldi-1063008944.html
wisconsin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_acbdaa3e70fb90c81b279f60104681c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, wisconsin, çocuk, vr
abd, wisconsin, çocuk, vr

İstediği VR kulaklığı almayan annesini vurdu

17:02 02.12.2022
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD'de 10 yaşındaki çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini silahla vurarak öldürdü.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine istediği VR setini almayı reddeden annesine silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı.
Savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söyledi.
Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise çelişkili açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti.
Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak daha sonra kazara vurduğunu kaydederek, "Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dedi.
Bunu, annesinin kendisine istediği şeyi reddettiği için yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
DÜNYA
ABD'de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı
3 Kasım, 01:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала