https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbulda-scooterlara-hiz-siniri-1064075876.html
İstanbul'da scooter'lara hız sınırı
İstanbul'da scooter'lara hız sınırı
İstanbul'da üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooter'lara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla scooterlarda hız limiti saatte... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T02:01+0300
2022-12-02T02:01+0300
2022-12-02T02:02+0300
türkiye
istanbul
scooter
scooter
ukome
izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.NTV'nin haberine göre toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen scooterl'arla ilgili düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.
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istanbul, scooter, scooter, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
istanbul, scooter, scooter, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
İstanbul'da scooter'lara hız sınırı
02:01 02.12.2022 (güncellendi: 02:02 02.12.2022) Abone ol
İstanbul'da üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooter'lara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.
NTV'nin haberine göre toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen scooterl'arla ilgili düzenlemeye gidildi.
Yeni düzenlemeye göre scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.