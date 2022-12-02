https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbulda-scooterlara-hiz-siniri-1064075876.html

İstanbul'da scooter'lara hız sınırı

İstanbul'da scooter'lara hız sınırı

İstanbul'da üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooter'lara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla scooterlarda hız limiti saatte... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T02:01+0300

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türkiye

istanbul

scooter

scooter

ukome

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.NTV'nin haberine göre toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen scooterl'arla ilgili düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

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istanbul, scooter, scooter, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)