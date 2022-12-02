https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbul-merkezli-9-ilde-isid-operasyonu-1064086545.html
İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T12:59+0300
2022-12-02T12:59+0300
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istanbul, işid
İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD operasyonu
12:59 02.12.2022 (güncellendi: 13:12 02.12.2022) Abone ol
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.