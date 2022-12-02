https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbul-bogazinda-2-gemi-carpisti-1064104891.html

İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

gemi

gemi kazası

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İstanbul Ahırkapı’da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görüldü.

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istanbul, istanbul boğazı, gemi, gemi kazası