https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbul-bogazinda-2-gemi-carpisti-1064104891.html
İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:21+0300
2022-12-02T22:21+0300
2022-12-02T22:21+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
gemi
gemi kazası
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İstanbul Ahırkapı’da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görüldü.
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istanbul, istanbul boğazı, gemi, gemi kazası
istanbul, istanbul boğazı, gemi, gemi kazası
İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı
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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul Ahırkapı’da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görüldü.