https://sputniknews.com.tr/20221202/iranda-sanayi-maden-ve-ticaret-bakan-yardimcisi-darp-edildi-1064073848.html
İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı darp edildi
İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı darp edildi
İran'ın Başkenti Tahran'da evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralanan Muhammed Mehdi Beradaran, hastaneye... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T00:28+0300
2022-12-02T00:28+0300
2022-12-02T00:29+0300
dünya
darp
muhammed mehdi beradaran
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralandı.Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.Saldırıda sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerinden darbe alarak yaralanan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ifade edildi.Beradaran'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/iran-fransanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1064026195.html
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darp, muhammed mehdi beradaran
darp, muhammed mehdi beradaran
İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı darp edildi
00:28 02.12.2022 (güncellendi: 00:29 02.12.2022) Abone ol
İran'ın Başkenti Tahran'da evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralanan Muhammed Mehdi Beradaran, hastaneye kaldırıldı.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralandı.
Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerinden darbe alarak yaralanan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ifade edildi.
Beradaran'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.