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https://sputniknews.com.tr/20221202/ingiltere-basbakani-sunak-cocukken-ve-gencken-yasadigim-irkciligin-bugun-olmayacagini-dusunuyorum-1064074412.html
İngiltere Başbakanı Sunak: Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum
İngiltere Başbakanı Sunak: Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum
İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth'in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey’in ırkçı sözlerinin ardından açıklama yapan... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T00:51+0300
2022-12-02T00:51+0300
dünya
ingiltere
rishi sunak
susan hussey
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 60 yıldan fazla nedimeliğini yapan ve Prens William'ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey, siyah İngiliz Ngozi Fulani'ye yönelik ırkçı yorumlarının ardından Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa etti.Olay sonrası basınına konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hussey’in sözleri ile ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak, İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. 'Ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz ilerleme kaydetti'Sunak, "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum çünkü ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz ilerleme kaydetti” ifadelerini kullanarak, ırkçılıkla mücadelenin asla bitmeyeceğini söyledi. Irkçılıkla ne zaman karşılaşılırsa karşılaşılsın onunla yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Sunak, bu yüzleşmelerden ders çıkararak daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenmesi gerektiğini açıkladı. Ne olmuştu?İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilia'nın ev sahipliğinde dün, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonda, İngiliz olduğunu belirtmesine rağmen Fulani'ye ısrarla Afrika'nın hangi bölgesinden olduğunu soran Hussey, Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa etmişti.Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, söz konusu olayı son derece ciddiye aldıklarını ve tüm ayrıntıları belirlemek için derhal soruşturma başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:Fulani, Hussey'le diyaloğunu Twitter'dan paylaştıOlayla ilgili "Sistah Space" adlı aile içi taciz mağdurlarına yönelik bir destek grubunun yöneticisi olan Fulani, Twitter'dan "Lady SH" olarak bahsettiği Hussey'in kendisine yaklaştığını, yaka kartını görmek için saçına dokunduğunu ve daha sonra ısrarla "Afrika'nın hangi bölgesinden" olduğunu sorduğu ifadelerini paylaşmıştı.İngiltere doğumlu Fulani, Hussey'e İngiliz olduğunu söylemesine rağmen Hussey'in "Sana nereli olduğunu söyletmekte zorlanacağımı görebiliyorum. Buraya ilk ne zaman geldin?" dediğini aktarmıştı.Fulani, "Ben İngiliz vatandaşıyım, ailem buraya 1950'lerde geldi" yanıtını verdikten sonra Hussey'in kendisine "Sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin" dediğini belirtmişti.Ngozi Fulani, daha sonra "Hayır, ben Afrika kökenli, Karayip kökenli ve İngiliz uyrukluyum." diyerek, Leydi Hussey'i düzelttiğini ifade etmişti.8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en yakınlarından olan 83 yaşındaki Leydi Hussey, geçen yıl Kovid 19 kısıtlamaları sürerken Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinde Kraliçe’ye eşlik eden tek kişi olmuştu.
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ingiltere, rishi sunak, susan hussey
ingiltere, rishi sunak, susan hussey

İngiltere Başbakanı Sunak: Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum

00:51 02.12.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth'in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey’in ırkçı sözlerinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum çünkü ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz bir ilerleme kaydetti" dedi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 60 yıldan fazla nedimeliğini yapan ve Prens William'ın vaftiz annesi olan Leydi Susan Hussey, siyah İngiliz Ngozi Fulani'ye yönelik ırkçı yorumlarının ardından Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa etti.
Olay sonrası basınına konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hussey’in sözleri ile ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak, İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.

'Ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz ilerleme kaydetti'

Sunak, "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum çünkü ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz ilerleme kaydetti” ifadelerini kullanarak, ırkçılıkla mücadelenin asla bitmeyeceğini söyledi.
Irkçılıkla ne zaman karşılaşılırsa karşılaşılsın onunla yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Sunak, bu yüzleşmelerden ders çıkararak daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenmesi gerektiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilia'nın ev sahipliğinde dün, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonda, İngiliz olduğunu belirtmesine rağmen Fulani'ye ısrarla Afrika'nın hangi bölgesinden olduğunu soran Hussey, Buckingham Sarayı'ndaki görevinden istifa etmişti.
Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, söz konusu olayı son derece ciddiye aldıklarını ve tüm ayrıntıları belirlemek için derhal soruşturma başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu durumda kabul edilemez ve son derece üzücü yorumlar yapıldı. Konuya ilişkin Fulani'ye ulaştık ve dilerse yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla bizzat ele almak için kendisini davet ediyoruz. Öte yandan ilgili kişi, neden olduğu incinme için derin özürlerini ifade etmek istedi ve derhal geçerli olmak üzere onursal görevinden çekildi."

Fulani, Hussey'le diyaloğunu Twitter'dan paylaştı

Olayla ilgili "Sistah Space" adlı aile içi taciz mağdurlarına yönelik bir destek grubunun yöneticisi olan Fulani, Twitter'dan "Lady SH" olarak bahsettiği Hussey'in kendisine yaklaştığını, yaka kartını görmek için saçına dokunduğunu ve daha sonra ısrarla "Afrika'nın hangi bölgesinden" olduğunu sorduğu ifadelerini paylaşmıştı.
İngiltere doğumlu Fulani, Hussey'e İngiliz olduğunu söylemesine rağmen Hussey'in "Sana nereli olduğunu söyletmekte zorlanacağımı görebiliyorum. Buraya ilk ne zaman geldin?" dediğini aktarmıştı.
Fulani, "Ben İngiliz vatandaşıyım, ailem buraya 1950'lerde geldi" yanıtını verdikten sonra Hussey'in kendisine "Sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin" dediğini belirtmişti.
Ngozi Fulani, daha sonra "Hayır, ben Afrika kökenli, Karayip kökenli ve İngiliz uyrukluyum." diyerek, Leydi Hussey'i düzelttiğini ifade etmişti.
8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en yakınlarından olan 83 yaşındaki Leydi Hussey, geçen yıl Kovid 19 kısıtlamaları sürerken Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinde Kraliçe’ye eşlik eden tek kişi olmuştu.
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