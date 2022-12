İGA İstanbul Havalimanı'ndan, Tayland ve Vietnam'da 'Kardeş Havalimanı' anlaşması

https://sputniknews.com.tr/20221202/iga-istanbul-havalimanindan-tayland-ve-vietnamda-kardes-havalimani-anlasmasi-1064093912.html

İGA İstanbul Havalimanı, Tayland Havalimanları ve Vietnam Havalimanları Şirketi ile 'Kardeş Havalimanı Mutabakat Zaptı'na imza attı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

İGA İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kardeş havalimanı anlaşması İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu ve AOT Başkanı Nitinai Sirismatthakarn tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta imzalandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sirismatthakarn, Tayland Havalimanları (Airports of Thailand-AOT) ve İGA İstanbul Havalimanı arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kadri Samsunlu'ya ve İGA üst yöneticilerine teşekkür eden Sirismatthakarn, "Bugünkü imza töreni şüphesiz AOT ve İGA arasındaki ilişkiyi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.İGA İstanbul Havalimanı ayrıca diğer bir kardeş havalimanı mutabakatına da Vietnam'da imza attı. Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde Vietnam Havalimanları Şirketi (Airports Corporation of Vietnam-ACV) ile mutabakatı, Samsunlu ve ACV Başkanı Lai Xuan Thanh ve Başkan Yardımcısı Nguyen Quoc Phuong imzaladı.İmzalanan mutabakatın önemine değinen Thanh, şunları kaydetti:İmzalanan her iki mutabakatı değerlendiren İGA Üst Yöneticisi Kadri Samsunlu, dünya turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan üç ülkenin, havacılık alanında işbirliğini geliştirmek üzere bir araya gelmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.Güneydoğu Asya'nın önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Samsunlu, şunları kaydetti:"Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. 4.4 milyarı aşan genç ve zenginleşen nüfusu ile Asya, turizm potansiyeli ve dinamik ekonomileri ile önemli bir potansiyel taşıyor. Bu hafta, işbirliğine gitmenin mutluluğu içinde olduğumuz yeni kardeş havalimanlarımız, Güneydoğu Asya Bölgesi içinde Bangkok, Phuket, Hanoi gibi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da için de bulunduğu 30'a yakın havalimanını yönetiyor.Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında önemli fırsatları ve ekonomileri büyütme imkanlarının olduğuna inanıyorum. Coğrafi konumumuz itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika destinasyonlarının kesiştiği noktada, 82 hava yoluyla güçlü bir uçuş ağı yönetirken, havalimanımız dünyanın en büyük havacılık kıtasından sadece 6 tane Asyalı hava yoluna (yüzde 50'si İGA İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra) ev sahipliği yapıyor."Samsunlu, Asya'dan orta vadede batıya çok daha yoğun uçuş trafiğinin oluşmasını beklediklerini ifade ederek, "Burada hedefimiz, Avrupa'da yeni uçulmaya başlanacak ilk nokta olmak. Bugün imzalarını attığımız yeni Kardeş Havalimanı iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başlamasına, Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı'na bağlanmasına, İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek, ekonomimize katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.Kardeş havalimanı anlaşmaları çeşitli alanlarda işbirliği sağlıyorKardeş havalimanı anlaşmaları, havalimanlarının teknik, ticari ve çevresel en iyi uygulamaları paylaşma sürecini resmi olarak özetleyen bir nitelik taşıyor.Kardeş havalimanı anlaşmaları, havalimanı yönetimi, müşteri hizmetleri, inşaat, planlama, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok çeşitli alanlarda işbirliği yapmak üzere ortak çalışma gruplarının oluşturulması gibi süreçleri kapsıyor.Bu programının temelde tarafları bağlayıcı herhangi bir yanı bulunmazken, üye havalimanlarının genel müdürleri fikir alışverişinde bulunmak için yılda bir kez bir araya geliyor.İGA İstanbul Havalimanı daha önce Güney Kore'den Seul Incheon Havalimanı (ICN), Çin'den Pekin Havalimanları Grubu (CAH) ve Shanghai Havalimanları Grubu (SAA) ve Danimarka'dan Kopenhag Havalimanları (CPH) ile kardeş havalimanı anlaşması imzalamıştı.

