https://sputniknews.com.tr/20221202/icisleri-bakanligindan-nilufer-belediyesine-lgbti-incelemesi-1064091714.html
İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T14:59+0300
2022-12-02T14:59+0300
2022-12-02T14:59+0300
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nilüfer
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İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-yanik-lgbti-karsiti-yuruyus-hakkinda-konustu-nefret-soylemi-kabul-edilemez-1061536092.html
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içişleri bakanlığı, nilüfer, bursa, lgbt, lgbti
içişleri bakanlığı, nilüfer, bursa, lgbt, lgbti
İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
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İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır."