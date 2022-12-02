https://sputniknews.com.tr/20221202/icisleri-bakanligindan-nilufer-belediyesine-lgbti-incelemesi-1064091714.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:59+0300

2022-12-02T14:59+0300

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yaşam

içişleri bakanlığı

nilüfer

bursa

lgbt

lgbti

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İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-yanik-lgbti-karsiti-yuruyus-hakkinda-konustu-nefret-soylemi-kabul-edilemez-1061536092.html

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