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İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
içişleri bakanlığı
nilüfer
bursa
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İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-yanik-lgbti-karsiti-yuruyus-hakkinda-konustu-nefret-soylemi-kabul-edilemez-1061536092.html
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içişleri bakanlığı, nilüfer, bursa, lgbt, lgbti
içişleri bakanlığı, nilüfer, bursa, lgbt, lgbti

İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

14:59 02.12.2022
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma ve ön inceleme başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır."
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