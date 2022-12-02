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https://sputniknews.com.tr/20221202/hafta-basinda-82-kurus-indirim-gelen-motorine-yarindan-itibaren-116-lira-zam-bekleniyor-1064078768.html
Hafta başında 82 kuruş indirim gelen motorine yarından itibaren 1.16 lira zam bekleniyor
Hafta başında 82 kuruş indirim gelen motorine yarından itibaren 1.16 lira zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarındaki son günlerde görülen baş döndürücü değişim devam ediyor. Motorine 2 gün önce gelen 82 kuruş indirimin ardından bir indirim daha gelmiş... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T09:19+0300
2022-12-02T09:19+0300
ekonomi
motorin
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki sakin seyirle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor.Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor. Motorine bu hafta başında 82 kuruşluk indirim gelmişti.Motorine son olarak 58 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.Son günlerde motorinde yaşanan indirim dalgasının ardından bu kez zam bekleniyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.16 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,57 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,46 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,57 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,45 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 20,34 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 22,56 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 10.79 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 20,35 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 22,54 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL
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motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı

Hafta başında 82 kuruş indirim gelen motorine yarından itibaren 1.16 lira zam bekleniyor

09:19 02.12.2022
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© REUTERS
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Akaryakıt fiyatlarındaki son günlerde görülen baş döndürücü değişim devam ediyor. Motorine 2 gün önce gelen 82 kuruş indirimin ardından bir indirim daha gelmiş ve pompaya yansımıştı. Bu kez ise motorine 1.16 lira zam bekleniyor. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki sakin seyirle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor.
Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor. Motorine bu hafta başında 82 kuruşluk indirim gelmişti.
Motorine son olarak 58 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.
Son günlerde motorinde yaşanan indirim dalgasının ardından bu kez zam bekleniyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.16 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,56 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,54 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL
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