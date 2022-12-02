https://sputniknews.com.tr/20221202/fransada-kisin-bazi-yerlere-elektrik-verilemeyebilir-1064073698.html
Fransa'da kışın bazı yerlere elektrik verilemeyebilir
Fransa'da kışın bazı yerlere elektrik verilemeyebilir
Fransa'da, kış aylarında şebekeye aşırı yüklenme olması durumunda bazı yerlerde birkaç saat elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T00:28+0300
2022-12-02T00:28+0300
2022-12-02T00:28+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
elektrik
elektrik kesintisi
enerji
uyarı
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Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği 'blackout' riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/avusturyada-toplu-elektrik-kesintisi-durumunda-marketler-tayin-dagitmakla-gorevlendirildi-1064005723.html
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fransa, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, uyarı
fransa, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, uyarı
Fransa'da kışın bazı yerlere elektrik verilemeyebilir
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Fransa'da, kış aylarında şebekeye aşırı yüklenme olması durumunda bazı yerlerde birkaç saat elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi.
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.
Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.
Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği 'blackout' riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.
Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.
Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.
Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.
Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.