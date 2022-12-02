https://sputniknews.com.tr/20221202/duzcede-6-ay-sureyle-200-kisiye-deprem-istihdami-1064103834.html

Düzce'de 6 ay süreyle 200 kişiye 'deprem' istihdamı

Düzce'de 6 ay süreyle 200 kişiye 'deprem' istihdamı

Düzce'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreli 200 kişinin işe alınacağı bildirildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T21:58+0300

2022-12-02T21:58+0300

2022-12-02T21:58+0300

türkiye

düzce

deprem

istihdam

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064103922_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cfa19119828df35c7af89d15b5f773a1.jpg

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2022'de Gölyaka'nın Sarıdere köyü merkez üssünde meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde birçok binada hasar meydana geldiği anımsatılarak, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.Açıklamada, deprem sonrası hasar gören kamusal altyapının hızlıca toparlanması için sahada daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulduğundan Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden talep edilen 200 kişilik TYP kontenjanının kabul edildiği aktarıldı.İl merkezi ve ilçelerde kamusal altyapının iyileştirilmesi, çadır alanları ve konteynır alanlarının oluşturulması ve temizliği, hasarlı binaların onarım çalışmaları ve gerekli görülen alanlarda destek hizmeti sağlaması amacıyla 6 ay süreyle istihdam edilecek 200 kişilik kontenjan için başvuruların 3-7 Aralık'ta yapılacağı ifade edilen açıklamada, personelin 15 Aralık'ta başlayacağı duyuruldu.Açıklamada, müracaatlarını ALO 170 iletişim hattı veya İŞKUR internet sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr/) yapabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221201/duzce-universitesinde-deprem-nedeniyle-sinavlar-1-hafta-ertelendi-1064070102.html

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düzce, deprem, istihdam, yardım