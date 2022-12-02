https://sputniknews.com.tr/20221202/dso-cinin-siki-kovid-19-tedbirlerini-hafifletme-girisimini-olumlu-karsiladi-1064106909.html

DSÖ, Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini hafifletme girişimini olumlu karşıladı

DSÖ, Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini hafifletme girişimini olumlu karşıladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de "sıfır Kovid-19 vakası" kapsamında uygulanan ve halkın tepkisine yol açan karantina ve kapanma gibi sert tedbirlerin... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T23:34+0300

2022-12-02T23:34+0300

2022-12-02T23:34+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

çin

bm

michael ryan

omicron

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DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini hafifletme girişimine dair gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.'Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil'Ryan, Çin'in Kovid-19 ile mücadele stratejisine değişikliğe gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil. Omicron varyantının bulaşıcılık hızı, her bir Kovid-19 vakasını durdurmayı imkansız kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.DSÖ üyesi ülkelerin Kovid-19 ile mücadeleye dair kararları halkın yararına alması gerektiğini vurgulayan Ryan, "Bundan sonra belirlenecek stratejiler, Çin halkının geçimi, refahı ve insan hakları ile virüsün kontrol edilmesi arasında denge sağlamalı" dedi.Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.Katı tedbirlere tepki gösteren halk son bir haftadır ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.

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