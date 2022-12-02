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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221202/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064078971.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.63 lira bandında. Euro ise 19.60 liradan işlem görüyor. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T09:25+0300
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar, 2 Aralık 2022 sabahında 18,63 lira bandındaki yatay seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6318 lira, satış fiyatı 18,6398 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 19,6091 lira alış fiyatı, 19,6218 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0522 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın, 1800 doları zorlamaya devam ederken, 2 Aralık 2022 sabahında 1796 dolardan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1076 lira, çeyrek altın 1772 lira, yarım altın 3544 lira, Cumhuriyet altını 7065 liraya alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064034712.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:25 02.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.63 lira bandında. Euro ise 19.60 liradan işlem görüyor.
Dolar, 2 Aralık 2022 sabahında 18,63 lira bandındaki yatay seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6318 lira, satış fiyatı 18,6398 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 19,6091 lira alış fiyatı, 19,6218 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0522 seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın, 1800 doları zorlamaya devam ederken, 2 Aralık 2022 sabahında 1796 dolardan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1076 lira, çeyrek altın 1772 lira, yarım altın 3544 lira, Cumhuriyet altını 7065 liraya alıcı buluyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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