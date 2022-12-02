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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil

20:31 02.12.2022 (güncellendi: 21:09 02.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle yad ediyorum. Eserleri ve mücadelesi ile nesillerin ruhunu beslediği için Rabbim ondan razı olsun.
Milletler; dirayetli liderler ve üreten bilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir; bunları kaybettikçe de geriler.
Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar.
Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz.
Son 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.
Bugün, ülkemizin ilim sanat ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ödüllerini takdim edeceğimiz sanat erbabı kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum.
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