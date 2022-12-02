Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil

Dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle yad ediyorum. Eserleri ve mücadelesi ile nesillerin ruhunu beslediği için Rabbim ondan razı olsun. Dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle yad ediyorum. Eserleri ve mücadelesi ile nesillerin ruhunu beslediği için Rabbim ondan razı olsun.

Milletler; dirayetli liderler ve üreten bilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir; bunları kaybettikçe de geriler. Milletler; dirayetli liderler ve üreten bilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir; bunları kaybettikçe de geriler.

Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar. Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar.

Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz. Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz.

Son 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil. Son 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek herkesin harcı değil.