https://sputniknews.com.tr/20221202/cumhurbaskani--erdogan-ingiltere-basbakani-rishi-sunak-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1064097736.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak'ın telefon görüşmesinde, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T18:00+0300

2022-12-02T18:00+0300

2022-12-02T18:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan

rishi sunak

türkiye

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062824923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_91dbe71f8c3cd4abf88d42162fd3680e.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, rishi sunak, türkiye, ingiltere