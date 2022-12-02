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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak'ın telefon görüşmesinde, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T18:00+0300
2022-12-02T18:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
rishi sunak
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ingiltere
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.
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recep tayyip erdoğan, rishi sunak, türkiye, ingiltere
recep tayyip erdoğan, rishi sunak, türkiye, ingiltere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü

18:00 02.12.2022 (güncellendi: 18:06 02.12.2022)
© AATürkiye-İngiltere
Türkiye-İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak'ın telefon görüşmesinde, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.
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