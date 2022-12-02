https://sputniknews.com.tr/20221202/cirpinirdi-karadeniz-sarkisi-cumhurbaskani-erdogan-icin-yeniden-uyarlandi-1064074198.html

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan için yeniden uyarladı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T00:50+0300

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recep tayyip erdoğan

şarkı

ak parti istanbul il başkanlığı

politika

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'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, şarkıcı Azerin'in seslendirdiği bestenin 'Senden Vazgeçmeyiz' adıyla yapılan uyarlaması, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.Kabaktepe, '#2023YolundaBiriz' etiketiyle paylaşımda bulunarak "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır" ifadesini kullandı.Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:"Nice yollar aşmadık mı/Gönülde bir olmadık mı/Şahit oldu yedi düvel/Zoru kolay yapmadık mıSende biz sevdayı gördük/Senin davanla büyüdük/Ay yıldızı yaren bilip/Senin izinde yürüdükAh sözümüz söz olsun ki/Bu söz özümüz olsun ki/Sen varsan umudumuz var/Biz senden vazgeçmeyiz ki."

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recep tayyip erdoğan, şarkı, ak parti istanbul il başkanlığı