https://sputniknews.com.tr/20221202/cin-abdyi-suriyeden-petrol-ve-tahil-kacakciligi-yapmakla-sucladi-1064104287.html

Çin: ABD'nin Suriye'de asker bulundurması yasadışıdır

Çin: ABD'nin Suriye'de asker bulundurması yasadışıdır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını, bunun bugüne dek 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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petrol

kuzey irak

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Cao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD ordusunun 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeyindeki petrol yüklü 54 tankeri Kuzey Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Suriye hükümetinin resmi verilerine göre, ABD'nin kaçakçılık faaliyetinin ülkede iç savaşın başladığı 2011'den 2022'nin ilk yarısına kadar 100 milyar dolardan fazla kayba yol açtığını söyleyen Cao, "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması yasadışıdır, ABD'nin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırması yasadışıdır, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi de yasadışıdır" dedi.Bazı Suriyelilerin kaçırılan petrol nedeniyle halkın kış aylarında sorun yaşayacağını bildirdiğini öne süren Cao, uluslararası toplumun duruma seyirci kalmaması, iddiaları titizlikle incelemesi gerektiğini dile getirdi.ABD'nin bir yandan "kurallara dayalı uluslararası düzeni" savunurken, diğer yandan uluslararası hukuku ve kuralları ihlal etmekle suçlayan Cao, şunları kaydetti:

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abd, çin, suriye, tahıl, petrol, kuzey irak