https://sputniknews.com.tr/20221202/cezaevinden-izinli-cikti-bir-gunde-10-evi-soydu-1064093040.html
Cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu
Cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu
Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.Ç., gittiği Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir günde 10 evi soydu. 250 güvenlik kamera görüntüsünü... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:14+0300
2022-12-02T15:14+0300
2022-12-02T15:43+0300
cezaevi
adana
türkiye
hırsızlık
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak sureti ile meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin lira maddi zarar meydana geldi.Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını takibe aldı.İncelemeler neticesinde polis, bir günde 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana'da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'ya gelen O.Ç.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.Bu sabaha karşı hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/motosiklet-hirsizindan-ilginc-savunma-sadece-pizzaci-olmak-istedim-1061065367.html
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cezaevi, adana, hırsızlık
cezaevi, adana, hırsızlık
Cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu
15:14 02.12.2022 (güncellendi: 15:43 02.12.2022) Abone ol
Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.Ç., gittiği Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir günde 10 evi soydu. 250 güvenlik kamera görüntüsünü incelenerek yakalanan O.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak sureti ile meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin lira maddi zarar meydana geldi.
Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını takibe aldı.
İncelemeler neticesinde polis, bir günde 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana'da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'ya gelen O.Ç.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Bu sabaha karşı hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.