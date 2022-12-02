Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221202/bodrumda-horlama-cinayeti-kendisini-uyaran-arkadasini-bicakladi-1064087126.html
Bodrum'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran arkadaşını bıçakladı
Bodrum'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran arkadaşını bıçakladı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T13:05+0300
2022-12-02T13:05+0300
türkiye
bodrum
muğla
horlama
cinayet
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064086966_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9ec275d83eb09d05e3bef3d3e113fea4.jpg
Yalıkavak Mahallesi'nde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.Eşi ile boşanma aşamasındaymışEşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/besiktasta-sokaktan-gecen-gencleri-durdurup-para-istediler-vermeyince-bicakladilar-1063858292.html
türkiye
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064086966_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_4788dfe69b965140716d79097515e76f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bodrum, muğla, horlama , cinayet, işçi
bodrum, muğla, horlama , cinayet, işçi

Bodrum'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran arkadaşını bıçakladı

13:05 02.12.2022
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜRBodrum'da horlama cinayeti
Bodrum'da horlama cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR
Abone olTelegram
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Yalıkavak Mahallesi'nde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.
İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.
Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Eşi ile boşanma aşamasındaymış

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Beşiktaş'ta sokaktan geçen gençleri durdurup para istediler, vermeyince bıçakladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
YAŞAM
Beşiktaş'ta sokaktan geçen gençleri durdurup para istediler, vermeyince bıçakladılar
26 Kasım, 13:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала