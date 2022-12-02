https://sputniknews.com.tr/20221202/bodrumda-horlama-cinayeti-kendisini-uyaran-arkadasini-bicakladi-1064087126.html

Bodrum'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran arkadaşını bıçakladı

Bodrum'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran arkadaşını bıçakladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T13:05+0300

2022-12-02T13:05+0300

2022-12-02T13:05+0300

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Yalıkavak Mahallesi'nde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.Eşi ile boşanma aşamasındaymışEşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221126/besiktasta-sokaktan-gecen-gencleri-durdurup-para-istediler-vermeyince-bicakladilar-1063858292.html

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bodrum, muğla, horlama , cinayet, işçi