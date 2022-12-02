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Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi imzaya açtıklarını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T18:26+0300
2022-12-02T18:27+0300
politika
ak parti
başörtüsü
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin, AK Parti'de imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.Hazır hale getiren teklifin, haftaya Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.
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ak parti, başörtüsü
ak parti, başörtüsü

Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

18:26 02.12.2022 (güncellendi: 18:27 02.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi imzaya açtıklarını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin, AK Parti'de imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.
Hazır hale getiren teklifin, haftaya Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.
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