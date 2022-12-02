https://sputniknews.com.tr/20221202/basortusu-teklifi-imzaya-acildi-1064098982.html

Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi imzaya açtıklarını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T18:26+0300

2022-12-02T18:26+0300

2022-12-02T18:27+0300

politika

ak parti

başörtüsü

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin, AK Parti'de imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.Hazır hale getiren teklifin, haftaya Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

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ak parti, başörtüsü