Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-yanik-duzce-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfina-20-milyon-tl-daha-ilave-kaynak-aktardik-1064100124.html
Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T19:11+0300
2022-12-02T19:11+0300
türkiye
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
düzce
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059816042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efd4b9d675fc71c8650bfd6ba94d9a51.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.Bakan Yanık, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059816042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea937dccf820bcc9f2550d7d4618c5b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, düzce, deprem
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, düzce, deprem

Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

19:11 02.12.2022
© İHADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.
Bakan Yanık, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала