https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-yanik-duzce-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfina-20-milyon-tl-daha-ilave-kaynak-aktardik-1064100124.html

Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T19:11+0300

2022-12-02T19:11+0300

2022-12-02T19:11+0300

türkiye

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

düzce

deprem

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.Bakan Yanık, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

türkiye

düzce

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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, düzce, deprem