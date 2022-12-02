https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-yanik-duzce-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfina-20-milyon-tl-daha-ilave-kaynak-aktardik-1064100124.html
Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T19:11+0300
2022-12-02T19:11+0300
2022-12-02T19:11+0300
türkiye
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
düzce
deprem
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.Bakan Yanık, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.
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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, düzce, deprem
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, düzce, deprem
Bakan Yanık: Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.
Bakan Yanık, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.