https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-varanktan-bmwye-togg-gondermesi-baska-subemiz-yoktur-1064073228.html
Bakan Varank'tan BMW'ye: Togg başka şubemiz yoktur
Bakan Varank'tan BMW'ye: Togg başka şubemiz yoktur
Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin TOGG ile kıyaslanmasına sosyal medyadan yaptığı 'TOGG, Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımıyla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T00:20+0300
2022-12-02T00:20+0300
2022-12-02T00:25+0300
mustafa varank
türkiye
togg
bmw
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin bir modelinin yerli otomobil TOGG'a benzetilmesi üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. BMW resmi Instagram hesabı yerli otomobil TOGG'un Gemlik rengini anımsatan modelini Gemlik sahilinden çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyada yayınladı. Bunun üzerine Bakan Varank, TOGG: Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımını yaptı.
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mustafa varank, togg, bmw
mustafa varank, togg, bmw
Bakan Varank'tan BMW'ye: Togg başka şubemiz yoktur
00:20 02.12.2022 (güncellendi: 00:25 02.12.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin TOGG ile kıyaslanmasına sosyal medyadan yaptığı 'TOGG, Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımıyla göndermede bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin bir modelinin yerli otomobil TOGG'a benzetilmesi üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
BMW resmi Instagram hesabı yerli otomobil TOGG'un Gemlik rengini anımsatan modelini Gemlik sahilinden çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyada yayınladı. Bunun üzerine Bakan Varank, TOGG: Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımını yaptı.