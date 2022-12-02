https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-varanktan-bmwye-togg-gondermesi-baska-subemiz-yoktur-1064073228.html

Bakan Varank'tan BMW'ye: Togg başka şubemiz yoktur

Bakan Varank'tan BMW'ye: Togg başka şubemiz yoktur

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin TOGG ile kıyaslanmasına sosyal medyadan yaptığı 'TOGG, Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımıyla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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mustafa varank

türkiye

togg

bmw

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv firması BMW'nin bir modelinin yerli otomobil TOGG'a benzetilmesi üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. BMW resmi Instagram hesabı yerli otomobil TOGG'un Gemlik rengini anımsatan modelini Gemlik sahilinden çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyada yayınladı. Bunun üzerine Bakan Varank, TOGG: Başka Şubemiz Yoktur' paylaşımını yaptı.

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mustafa varank, togg, bmw