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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-cavusoglu-ukrayna-krizinde-pes-etmeyecegiz-cabalarimizi-surdurecegiz-1064096394.html
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:01+0300
2022-12-02T17:39+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci hakkında "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu, ukrayna krizi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi

17:01 02.12.2022 (güncellendi: 17:39 02.12.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini de ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.
Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci hakkında "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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