Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci hakkında "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildi

© AA Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu © AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini de ifade etti.