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https://sputniknews.com.tr/20221202/bakan-akar-teror-koridoru-olusmasina-musaade-etmeyecegiz-1064087347.html
Bakan Akar: Terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Akar: Terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara harekatı gündemin en önemli maddesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Terör koridoru oluşmasına müsaade etmedik... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
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hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı ve terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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hulusi akar
hulusi akar

Bakan Akar: Terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz

13:09 02.12.2022 (güncellendi: 13:38 02.12.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara harekatı gündemin en önemli maddesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Terör koridoru oluşmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı ve terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoru oluşmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.
Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yönetemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldubittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.'
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