Bakan Akar: Terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz

''491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoru oluşmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.