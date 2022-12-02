https://sputniknews.com.tr/20221202/antalya-turizmi-tum-yillarin-en-iyi-kasim-ayini-yasadi-11-ayda-13-milyon-138-bin-88-turist-geldi-1064087956.html

Antalya turizmi tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı: 11 ayda 13 milyon 138 bin 88 turist geldi

Antalya turizmi tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı: 11 ayda 13 milyon 138 bin 88 turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022'nin 11 ayında kente hava yolu ile 13 milyon 138 bin 88 yabancı turistin geldiğini söyledi. Turist sayısında yüzde 48 artış... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T13:40+0300

2022-12-02T13:40+0300

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turist

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DHA'ya konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Kasım itibarıyla 11 ayda hava yolu ile 13 milyon 138 bin 88 yabancı turistin kente geldiğini açıkladı. Hava yolu ile gelen yabancı turist sayısında yüzde 48 artış olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, "Çok iyi bir sezon geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Ülkeler arasında Rusya yüzde 23,5 ile birinci sırada, ardından yüzde 22 ile Almanya geliyor. Yüzde 9 civarında İngilizler, yüzde 6 ile Polonya ve devamında Hollanda gibi Avrupa ülkeleri sıralanıyor" dedi.Ekim ayının tüm zamanların en iyisi olduğunu anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Pik yılı olan 2019'dan da daha yüksek misafirimiz olmuştu. Kasım ayı da öyle oldu. Yine pik yılımız olan 2019'un Kasım ayından daha fazla misafirimiz oldu. Şehrimiz için gurur verici bir rakam. 2019 Kasım'da 335 bin misafir giriş yapmış, 2022 Kasım'da 394 bin 791 kişi. 60 bin kişi farkla çok iyi bir kasım ayı geçirdik" diye konuştu.Ukrayna, Belarus, Rusya'da düşüş olmakla birlikte Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Çekya gibi ülkelerden artışlar olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Çok ciddi artışlarımız oldu. Çok iyi bir sezon geçirdik. 2020-2021 pandemi yıllarıydı. 2022'de, ikisinin toplamından daha büyük rakama ulaştık" ifadelerini kullandı.Turizm sezonu 20 gün uzadıOtel ve tesislerdeki doluluk oranlarının önceki yıllara göre bu yıl yüzde 20 arttığını aktaran Vali Yazıcı, "Kasım ayındaki rakamlardan da belli oluyor. Geçen ay hem Alanya hem Kemer'de turizmciler ve esnafla görüştüm. Bu iki ilçeyi özellikle söylemek istedim. Kasım başı itibarıyla birçok otelimiz sezonu kapatıyordu. Kapanma süresinin kasımın ilk haftasından son haftasına sarktığını gördük. Alanya, Kemer'de otellerin büyük bölümü kapanıyordu. 20 gün daha ileri bir tarihe gitmiş olması; şehrimiz adına sevindirici" diye konuştu.Belek ve Kundu'daki otellerin kışın kapanmadığını, ancak Manavgat, Alanya ve Kemer'dekilerin kasım ayı başında kapandığını kaydeden Vali Yazıcı, 20 günlük kapanma ötelemesinin büyük kazanç sağladığını söyledi. Vali Yazıcı, "Bu şehrimiz adına güzel bir kazanç. Tabii kasım ayı da iyi geçti. Bu şehir, bu işi iyi yapıyor. Dünya turizmine en üst düzeyde katılım gösteriyor. Dolayısıyla en üst standartta yaptığımız için bence her geçen gün daha da iyi olacak" dedi.

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