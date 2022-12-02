https://sputniknews.com.tr/20221202/amerikan-lisansi-ile-uretilen-zmalara-turk-modernizasyonu--1064092375.html
Amerikan lisansı ile üretilen ZMA’lara Türk modernizasyonu
Amerikan lisansı ile üretilen ZMA’lara Türk modernizasyonu
ABD’den alınan lisansla Türkiye’de üretilen ve 1990’lardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alınmaya başlanan zırhlı muharebe araçları (ZMA)... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:06+0300
2022-12-02T15:06+0300
2022-12-02T15:06+0300
savunma
türkiye
savunma sanayi
savunma sanayii başkanlığı
aselsan
abd
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1980’li yıllarda Türk Kara Kuvvetleri; askerlerin intikalini sağlayabilen ve muharebe yeteneğine de sahip araç tedarik etmeye karar verdi. O sırada, dünyada yaygın olarak kullanılan Amerikan merkezli FMC firmasının araçları öne çıkıyordu. Türkiye de bu araçların lisans altında üretilmesi için adım attı. 1989’da, FMC lisansı ile 4 farklı konfigürasyonda toplam bin 698 adet ZMA tipi aracın, FMC NUROL Savunma Sanayi (günümüzde FNSS) tarafından üretimine başlandı. 2000 yılında ise daha üstün beka kabiliyetine sahip, 551 adet aracın temin edilmesine yönelik bir sözleşme daha imzalandı.Yapılan sözleşmeler kapsamında, 2003’e kadar 4 değişik tipte toplamda 2.000’in üzerinde ZMA üretildi. Bu araçların birçoğu halen hizmete devam ediyor.Uzun yıllar görev yapan araçların ömür devrini uzatmak ve özgün teknolojiler ile donatmak için ZMA-15 Modernizasyon Programı başlatıldı. Bu kapsamda ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, 31 Aralık 2019’da bir sözleşme imzalanmıştı. Bu çerçevede; ilk etapta 134 adet ZMA aracına elden geçiriliyor. Bunlardan ilk beşi ise 1 Aralık’ta ASELSAN’ın Temelli’deki tesislerinde düzenlenen törenle TSK’ya teslim edildi.Araçlara 25 milimetre NEFER Silah Sistemi entegre ediliyorZMA'lara 25 milimetre NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, KBRN Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panellerinin entegre ediliyor.Çalışmalar kapsamında ZMA’ların bakım ve onarımı yapılırken araçlara iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemlerinin alt sistemleri entegre ediliyor.NEFER Silah Sistemi hem NATO hem de Rus menşeli silahların kullanıma imkân veren bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İnsansız olmasıyla personel güvenliğini sağlayan NEFER’in otomatik hedef takibi gibi gelişmiş kabiliyetleri de bulunuyor.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, savunma sanayi, savunma sanayii başkanlığı, aselsan, abd
türkiye, savunma sanayi, savunma sanayii başkanlığı, aselsan, abd
Amerikan lisansı ile üretilen ZMA’lara Türk modernizasyonu
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ABD’den alınan lisansla Türkiye’de üretilen ve 1990’lardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alınmaya başlanan zırhlı muharebe araçları (ZMA) modernizasyondan geçerek Türkiye’de geliştirilen sistemlerle donatılıyor. Bu kapsamda modernize edilen ilk beş araç TSK’ya teslim edildi.
1980’li yıllarda Türk Kara Kuvvetleri; askerlerin intikalini sağlayabilen ve muharebe yeteneğine de sahip araç tedarik etmeye karar verdi. O sırada, dünyada yaygın olarak kullanılan Amerikan merkezli FMC firmasının araçları öne çıkıyordu. Türkiye de bu araçların lisans altında üretilmesi için adım attı. 1989’da, FMC lisansı ile 4 farklı konfigürasyonda toplam bin 698 adet ZMA tipi aracın, FMC NUROL Savunma Sanayi (günümüzde FNSS) tarafından üretimine başlandı. 2000 yılında ise daha üstün beka kabiliyetine sahip, 551 adet aracın temin edilmesine yönelik bir sözleşme daha imzalandı.
Yapılan sözleşmeler kapsamında, 2003’e kadar 4 değişik tipte toplamda 2.000’in üzerinde ZMA üretildi. Bu araçların birçoğu halen hizmete devam ediyor.
Uzun yıllar görev yapan araçların ömür devrini uzatmak ve özgün teknolojiler ile donatmak için ZMA-15 Modernizasyon Programı başlatıldı. Bu kapsamda ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, 31 Aralık 2019’da bir sözleşme imzalanmıştı. Bu çerçevede; ilk etapta 134 adet ZMA aracına elden geçiriliyor. Bunlardan ilk beşi ise 1 Aralık’ta ASELSAN’ın Temelli’deki tesislerinde düzenlenen törenle TSK’ya teslim edildi.
Araçlara 25 milimetre NEFER Silah Sistemi entegre ediliyor
ZMA'lara 25 milimetre NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, KBRN Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panellerinin entegre ediliyor.
Çalışmalar kapsamında ZMA’ların bakım ve onarımı yapılırken araçlara iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemlerinin alt sistemleri entegre ediliyor.
NEFER Silah Sistemi hem NATO hem de Rus menşeli silahların kullanıma imkân veren bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İnsansız olmasıyla personel güvenliğini sağlayan NEFER’in otomatik hedef takibi gibi gelişmiş kabiliyetleri de bulunuyor.