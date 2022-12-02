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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221202/aksenerin-televizyon-yayini-kilicdarogluna-bir-mesaj-mi-1064162430.html
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. Bir gün öncesinde ise İYİ Parti liderinin televizyon yayınına çıkması ise bir 'mesaj'... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T11:30+0300
2022-12-05T11:42+0300
yolcu yolunda gerek
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meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, beklenen bu etkinlikten bir gün önce kendi isteğiyle televizyon yayınına katılacağı öğrenildi. Akşener'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'na bir mesaj niteliği mi taşıyor? Enver Aysever, konuklarıyla birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
radyo, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио

Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?

11:30 02.12.2022 (güncellendi: 11:42 05.12.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. Bir gün öncesinde ise İYİ Parti liderinin televizyon yayınına çıkması ise bir 'mesaj' niteliği taşıyor olabilir.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, beklenen bu etkinlikten bir gün önce kendi isteğiyle televizyon yayınına katılacağı öğrenildi.
Akşener'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'na bir mesaj niteliği mi taşıyor? Enver Aysever, konuklarıyla birlikte değerlendirdi.
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