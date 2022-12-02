https://sputniknews.com.tr/20221202/aksenerin-televizyon-yayini-kilicdarogluna-bir-mesaj-mi-1064162430.html
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. Bir gün öncesinde ise İYİ Parti liderinin televizyon yayınına çıkması ise bir 'mesaj'... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T11:30+0300
2022-12-02T11:30+0300
2022-12-05T11:42+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, beklenen bu etkinlikten bir gün önce kendi isteğiyle televizyon yayınına katılacağı öğrenildi. Akşener'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'na bir mesaj niteliği mi taşıyor? Enver Aysever, konuklarıyla birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
radyo, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
11:30 02.12.2022 (güncellendi: 11:42 05.12.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. Bir gün öncesinde ise İYİ Parti liderinin televizyon yayınına çıkması ise bir 'mesaj' niteliği taşıyor olabilir.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, beklenen bu etkinlikten bir gün önce kendi isteğiyle televizyon yayınına katılacağı öğrenildi.
Akşener'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'na bir mesaj niteliği mi taşıyor? Enver Aysever, konuklarıyla birlikte değerlendirdi.