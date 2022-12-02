https://sputniknews.com.tr/20221202/aksenerin-televizyon-yayini-kilicdarogluna-bir-mesaj-mi-1064162430.html

Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?

Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. Bir gün öncesinde ise İYİ Parti liderinin televizyon yayınına çıkması ise bir 'mesaj'... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T11:30+0300

2022-12-02T11:30+0300

2022-12-05T11:42+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064162173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_531fd2d804237815eb8a8e9e528b68bf.jpg

Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı? Akşener'in televizyon yayını Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin vizyon belgesini açıklayacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, beklenen bu etkinlikten bir gün önce kendi isteğiyle televizyon yayınına katılacağı öğrenildi. Akşener'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'na bir mesaj niteliği mi taşıyor? Enver Aysever, konuklarıyla birlikte değerlendirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио