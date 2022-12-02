https://sputniknews.com.tr/20221202/akaryakita-tavan-fiyat-uygulamasi-macaristandaki-istasyonlarinda-kuyruklar-olusturdu-1064081445.html

Akaryakıta tavan fiyat, Macaristan'da kuyruklar oluşturdu: 'AB, Rusya'dan vazgeçmemizi istemesin'

Akaryakıta tavan fiyat, Macaristan'da kuyruklar oluşturdu: 'AB, Rusya'dan vazgeçmemizi istemesin'

Macaristan'da hükümetin enerji kriziyle mücadele için akaryakıta tavan fiyat koyması nedeniye benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başladı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T11:28+0300

2022-12-02T11:28+0300

2022-12-02T11:33+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

petrol

akaryakıt

tavan fiyat

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Rus petrolüne ambargo uygulanması karşı çıkan sayılı ülkeler arasında yer alan Macaristan'ın enerji kriziyle mücadele için akaryakıta tavan fiyat getirmesi istasyonlarda kuyruklar oluşmasına neden oldu.Devlete ait enerji şirketi talebe ayak uydurmaya çalışırken yüzlerce akaryakıt istasonunda, müşterilerş neyin mevcut olup olmadığı ve hangi fiyat ve miktarda olduğu konusunda bilgilendirmek üzere pompaların bulunduğu yerlere kağıtlar asılmaya başladı.Macar hükümeti, akaryakıt fiyatlarına tavan fiyat koyarak benzin ve dizel için maksimum fiyatı litre başına 480 forint (1.22 dolar) olarak belirlemişti.Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, piyasa fiyatlarında yükselişe neden olmaya devam ederken Macaristan'ın akaryakıt ithalatı da düşüş kaydetmişti. Tedarikçiler, tüketiciyi gözeterek alınan karar nedeniyle zor durumda kaldı.Ülkenin Martonvasar kentinde istasyon sahibi olan Gepesz, AP'ye yaptığı açıklamada, tavan fiyatın yürürlükte olduğu bir yılı aşkın süre boyunca tüketimin hızla arttığını ve ülkede 500 kadar istasyonu etkileyen tedarik sorunlarını şiddetlendirdiğini söyledi.'İnsanlar yarınlar yokmuş gibi akaryakıt alıyor'Gepesz, "Ucuz olan şeyler daha kolay tükeniyor, bu yüzden insanlar yarınlar yokmuş gibi yakıt alıyor. Ülkenin toplam tüketimi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ila 25 daha yüksek, bu devlet şirketi MOL'nin bile karşılayamayacağı bir miktar" dedi.'Maalesef bağımsız değiliz'Pusztaszabolcs köyünde çiftçilik yapan 73 yaşındaki Marika Vastag ise "AB bize zorluk çıkarmaktan ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçmemizi talep etmekten vazgeçerse daha iyi olur çünkü ne yazık ki yakıt ve petrolde onlara bağımlıyız" ifadelerini kullandı.Vastag, "Maalesef bağımsız değiliz, (ihtiyacımız olan) her şeye sahip değiliz. Bu yüzden yardım edenlere bağlı kalmalıyız" yorumunu yaptı.Öte yandan Macaristan Başbakan Yardımcısı Gergely Gulyas, geçen günlerde 31 Aralık'ta sona erecek olan tavan fiyat uygulamasının devlet ayak uydurabildiği sürece yürürlükte kalabileceğini duyurmuştu.Gulyas, "Eğer bu olmazsa ve ithalat gerekiyorsa ithalat fiyatı çok daha pahalı. Öyleyse mesele, ülkeye ne kadar süreyle benzin ve mazot tedarik edebileceğimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/ab-ulkelerinin-neredeyse-yarisi-rusyadan-ithalati-artirdi-1062315250.html

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macaristan, petrol, akaryakıt, tavan fiyat