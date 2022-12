https://sputniknews.com.tr/20221202/ak-partili-ismail-ok-fetoden-hukum-giyen-doktorun-tedavisi-yuzunden-olumden-dondum-1064079663.html

AK Partili İsmail Ok: FETÖ’den hüküm giyen doktorun tedavisi yüzünden ölümden döndüm

AK Partili İsmail Ok: FETÖ'den hüküm giyen doktorun tedavisi yüzünden ölümden döndüm

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül'de gribal enfeksiyon nedeniyle gittiği hastanede yanlış ilaç tedavisi yapıldığını, bu tedavi sonucu... 02.12.2022

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ankara'da gribal enfeksiyon nedeniyle gittiği özel hastanede daha önce FETÖ’den 6 yıl 10,5 ay hüküm giyen bir doktorun yanlış ilaç tedavisi sonucu ölümle burun buruna geldiğini ve doktorun yanlış ilaç tedavisi uyguladığını kabul ettiğini söyledi.Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Milletvekili Ok, şöyle konuştu:'Doktorum kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan, durduran ilaç verdiğini itiraf etti'Doktorun kendisine kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan, durduran ilaç verdiğini kabul ettiğini ifade eden Ok, “Olaydan sonra ilk gittiğim özel hastanede bana Muscobloc denilen ameliyat öncesi hastaların solunumlarını, kalp atışlarını ve kasları yavaşlatmak amacı ile bir ilaç verildiği ortaya çıkıyor. Bu da nasıl ortaya çıkıyor? Taburcu olduktan oğlum dedi ki ‘Baba benim aklıma yatmayan bir şeyler var. Burada bir problem var.’ Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve bu soruşturma sonucunda doktorum gribal bir rahatsızlıkla ilgisi olmayan, rahatsızlığımla hiçbir ilgisi olmayan, kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan, durduran ilaç verdiğini itiraf etti” diye konuştu.'Doktorun FETÖ’den daha önce 6 yıl 10,5 ay hapis cezası aldığını öğrendik'Özel hastanede kendisine ilk müdahalede bulunan doktor hakkında ilginç bir bilgi öğrendiklerini söyleyen İsmail Ok, şöyle devam etti:Savcılık, AK Partili vekil Ok’un doktoru hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırladıVerilen ilacın ardından daha önce herhangi bir kalp ve damar sorunu olmadığı için bugün hayatta olduğunu ve doktor hakkında şu an soruşturma açıldığını söyleyen Ok, “Doktorun yurt dışı yasağı olduğunu biliyorum avukatımdan öğrendiğim kadarıyla. Yine haftada bir gün kolluk kuvvetlerine imza verdiğini biliyorum. Savcılığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırladığını biliyorum” dedi.'Oğlum o süreci doğru yönetmese ölmesem bile şu an sakat veya felçli kalmıştım'Doktorun savunma olarak ‘İlacı yanlışlıkla verdim’ dediğini belirten İsmail Ok, “Biz de insanız. Yanlışlıkla verdiysen ilk günün heyecanı ile itiraf edemeyebilirsin bunu. İlk gün hasta yakınlarını doğru bilgilendirmiyorsun. İkinci, üçüncü gün de bilgilendirmiyorsun. Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra bunu itiraf ediyorsun. Eğer oğlum o süreci doğru yönetmese ölmesem bile şu an sakat veya felçli kalmıştım en hafif tabiri ile” diye konuştu.

