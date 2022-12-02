https://sputniknews.com.tr/20221202/ak-partili-akbasoglundan-rifkin-aciklamasi-altili-masanin-boyunduruk-altinda-oldugunun-delili-1064100555.html

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Rifkin' açıklaması: Altılı masanın boyunduruk altında olduğunun delili

AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Rifkin' açıklaması: Altılı masanın boyunduruk altında olduğunun delili

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirerek, "Bu durum hem... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T19:29+0300

2022-12-02T19:29+0300

2022-12-02T19:31+0300

türkiye

muhammet emin akbaşoğlu

jeremy rifkin

cumhur ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

6'lı masa

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun yarın "vizyon belgesi" açıklayacağını hatırlatarak, "Adayları yok ki vizyonları olsun." ifadesini kullandı.Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Yabancılarla sıkı fıkı, büyükelçilere mektup yazmakla meşhur Sayın Kılıçdaroğlu'na yabancı danışman atanması kendi aralarında bir sevinç halesi oluşturmuş. Bu durum hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de altılı masanın bir boyunduruk altında olduğunun delili" diye konuştu.Bir tarafta milli ve yerli politik duruşun diğer tarafta ise manda ve himayeciliğe doğru bir yol alışın bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, "2023 seçimleri 'tam bağımsız, büyük ve güçlü lider ülke Türkiye' diyen AK Parti, Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile 'Manda ve himaye kabul edilebilir.' yaklaşımında olanlar arasında geçecek. Aziz milletimizin bu manda ve himayecilere gereken cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum" değerlendirmelerinde bulundu.Akbaşoğlu, Rifkin'in danışman atanmasının, eski Türkiye'nin hafızasındaki "Derviş modeli"nin farklı bir versiyonu olduğunu, bunun vizyon olarak sunulduğunu kaydetti.'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?'Kılıçdaroğlu'nun, daha önce "Bir numaralı ülkücü benim, milliyetçi de benim" dediğini anımsatan Akbaşoğlu, şunları aktardı:Altılı masanın "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini, "vizyonsuzluğun göstergesi" olarak nitelendiren Akbaşoğlu, "Yarın açıklayacağınız belge de aynı nitelikte. Koskocaman bir fos. Bu durum milletimizin gözünden kaçmıyor. Aldatmaca ve kandırmaca siyasetiniz iyot gibi açığa çıkıyor" şeklinde konuştu.'Davet ettikleri, kaos ve vesayetin geri gelmesi'Altılı masanın anayasa değişikliği teklifinde "Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmeye devam edileceği" önerisinin yer aldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle devam etti:'Son aşamaya gelindi'Akbaşoğlu, başörtüsüne anayasal güvence ve aile bütünlüğüne yönelik düzenlemesinin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine, başörtüsü ile ailenin korunması ve evlilik birliğinin oluşturulmasıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde son aşamaya gelindiğini bildirdi.Altılı masanın, anayasa değişikliği önerisiyle koalisyon dönemlerini geri çağırdığını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

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muhammet emin akbaşoğlu, jeremy rifkin, cumhur ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa