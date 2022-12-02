Ahmet Hakan: BİM yöneticisini dinlerken ikna olur gibi oluyorum, sonra fiyatlara bakıp öfkeleniyorum

"Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okudum. 'Adam haklı' diye geçirdim içimden. Fakat sonra şöyle bir baktım: Akaryakıt fiyatları stabil, döviz stabil...Yani 'girdi fiyatlarındaki inanılmaz yükselişler' cümlesini kurmayı gerektiren bir durum yok. Ancak buna rağmen... Marketlerde en temel gıdaların fiyatları maşallah günden güne artıyor da artıyor. Bre aman! Bu iş, ne iştir? Enflasyon mudur bunun nedeni? Enerji fiyatlarının yüksekliği midir? Yoksa daha fazla kâr hırsı mıdır? Galip Aykaç’ı dinliyorum. İkna olur gibi oluyorum. Fiyatlardaki artışa bakıyorum. 'Bu kadar da olmaz' diye öfkeleniyorum. Sonuçta bir karara varamıyorum."