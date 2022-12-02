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https://sputniknews.com.tr/20221202/ahmet-hakan-bim-yoneticisini-dinlerken-ikna-olur-gibi-oluyorum-sonra-fiyatlara-bakip-ofkeleniyorum-1064079190.html
Ahmet Hakan: BİM yöneticisini dinlerken ikna olur gibi oluyorum, sonra fiyatlara bakıp öfkeleniyorum
Ahmet Hakan: BİM yöneticisini dinlerken ikna olur gibi oluyorum, sonra fiyatlara bakıp öfkeleniyorum
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın fiyatların artması konusunda zincir marketlerin hedef alınmasına tepki... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
galip aykaç
bim
ahmet hakan
market
gıda fiyatları
fahiş fiyat
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Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı dinlerken haklı bulduğunu ama market fiyatlarına bakarak öfkelendiğini ve kararsız kaldığını söyledi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221201/bim-icra-kurulu-uyesi-bre-ahlaksizlar-sizlere-bundan-sonra-sizin-tonunuzla-cevap-verecegim-1064040884.html
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türkiye, galip aykaç, bim, ahmet hakan, market, gıda fiyatları, fahiş fiyat
türkiye, galip aykaç, bim, ahmet hakan, market, gıda fiyatları, fahiş fiyat

Ahmet Hakan: BİM yöneticisini dinlerken ikna olur gibi oluyorum, sonra fiyatlara bakıp öfkeleniyorum

09:43 02.12.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın fiyatların artması konusunda zincir marketlerin hedef alınmasına tepki göstermesini değerlendirdi.
Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı dinlerken haklı bulduğunu ama market fiyatlarına bakarak öfkelendiğini ve kararsız kaldığını söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, yazısında şunları kaydetti:
"Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okudum. 'Adam haklı' diye geçirdim içimden. Fakat sonra şöyle bir baktım: Akaryakıt fiyatları stabil, döviz stabil...Yani 'girdi fiyatlarındaki inanılmaz yükselişler' cümlesini kurmayı gerektiren bir durum yok. Ancak buna rağmen... Marketlerde en temel gıdaların fiyatları maşallah günden güne artıyor da artıyor. Bre aman! Bu iş, ne iştir? Enflasyon mudur bunun nedeni? Enerji fiyatlarının yüksekliği midir? Yoksa daha fazla kâr hırsı mıdır? Galip Aykaç’ı dinliyorum. İkna olur gibi oluyorum. Fiyatlardaki artışa bakıyorum. 'Bu kadar da olmaz' diye öfkeleniyorum. Sonuçta bir karara varamıyorum."
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
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BİM İcra Kurulu Üyesi: Bre ahlaksızlar, sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim
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