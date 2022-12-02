https://sputniknews.com.tr/20221202/adanada-genc-cocuk-4-saat-iskenceyle-olduruldu-6-kisi-tutuklandi-1064081746.html

Adana'da genç çocuk 4 saat süren işkenceyle öldürüldü, 6 kişi tutuklandı

Adana'da genç çocuk 4 saat süren işkenceyle öldürüldü, 6 kişi tutuklandı

Adana'da Koç kardeşler olarak bilinen bir grup, 20 yaşındaki Efe Beytekin'i kaçırıp, işkence ederek öldürdüler. Polis, 11 kişiyi gözaltına alırken... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T11:46+0300

2022-12-02T11:46+0300

2022-12-02T11:49+0300

yaşam

adana

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Adana'da bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Şahin ve Musa Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri 20 yaşındaki Efe Beytekin´i, yeğenleriyle silahla tehdit edip, kaçırdı. Evlerinin deposunda sandalyeye oturttukları Beytekin'i yaklaşık 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Kırılan kaburgaları akciğerine batan ve beyin kanaması geçiren Beytekin hayatını kaybederken, operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Adana'nın Seyhan ilçesi Koza Mahallesi´nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.DHA'da yer alan habere göre silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin´in (20), arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan (19) ile Baraj Caddesi´nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile 27 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Beytekin´in yanına gitti.Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya çalışan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.Şüpheliler Şahin Koç, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık, iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Efe Beytekin´i sopa, su hortumu, tekme ve yumrukla dövdü.M.K., kendisini korumaya çalışan Beytekin´i bacaklarından bıçakladı. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı.Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu.Beytekin´in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin´i ambulansla bir özel hastaneye götürdü.Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Efe Beytekin´in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırıklar oluşan Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.Zanlıların 6'sı tutuklandıOlayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Efe Beytekin´i kaçırıp, dövdüğü belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.´yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.Evin deposunda inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan sopayı ele geçirdi. Ekipler, deponun da temizlendiğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin´i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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