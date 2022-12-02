Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221202/abden-ingiltereye-kuzey-irlanda-protokolu-mesaji-1064075145.html
AB'den İngiltere'ye 'Kuzey İrlanda Protokolü' mesajı
AB'den İngiltere'ye 'Kuzey İrlanda Protokolü' mesajı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin siyasi irade göstermesi halinde Kuzey İrlanda Protokolü anlaşmazlığında olumlu bir... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T01:31+0300
2022-12-02T01:31+0300
dünya
avrupa birliği
ingiltere
ursula von der leyen
kuzey irlanda
kuzey irlanda protokolü
micheal martin
brexit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064074919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_309f35705a7652a800bf1c5163c75a75.jpg
İrlanda'nın başkenti Dublin'e resmi ziyarette bulanan Von der Leyen, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüştü.Von der Leyen, ziyaret kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AB ve İrlanda'nın Brexit konularında her zaman "çok yakın işbirliği" içinde olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Brexit'in, İrlanda için ticari konularda çok fazla adaptasyon anlamına geldiğini ve İrlanda'nın bu süreci başarılı şekilde yürüttüğünü kaydetti.AB Komisyonu Başkanı, Birlik ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan protokolle ilgili ayrıca, "İngiltere siyasi irade gösterirse, (protokolde) olumlu bir sonuca varabileceğimizden çok eminim" ifadesini kullandı.Tartışmalı Kuzey İrlanda ProtokolüBrexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor.
avrupa birliği
ingiltere
kuzey irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064074919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e455dd3e6d6e3a09d523b1d69435f6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ingiltere, ursula von der leyen, kuzey irlanda, kuzey irlanda protokolü, micheal martin, brexit
avrupa birliği, ingiltere, ursula von der leyen, kuzey irlanda, kuzey irlanda protokolü, micheal martin, brexit

AB'den İngiltere'ye 'Kuzey İrlanda Protokolü' mesajı

01:31 02.12.2022
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin siyasi irade göstermesi halinde Kuzey İrlanda Protokolü anlaşmazlığında olumlu bir sonuca ulaşılabileceklerinden "çok emin" olduğunu belirtti.
İrlanda'nın başkenti Dublin'e resmi ziyarette bulanan Von der Leyen, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüştü.
Von der Leyen, ziyaret kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB ve İrlanda'nın Brexit konularında her zaman "çok yakın işbirliği" içinde olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Brexit'in, İrlanda için ticari konularda çok fazla adaptasyon anlamına geldiğini ve İrlanda'nın bu süreci başarılı şekilde yürüttüğünü kaydetti.
AB Komisyonu Başkanı, Birlik ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan protokolle ilgili ayrıca, "İngiltere siyasi irade gösterirse, (protokolde) olumlu bir sonuca varabileceğimizden çok eminim" ifadesini kullandı.

Tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.
Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.
Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.
İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала