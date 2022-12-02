https://sputniknews.com.tr/20221202/abd-abnin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulama-konusunda-anlasmaya-varmasini-memnun-karsiliyoruz-1064105632.html
ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz
ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:52+0300
2022-12-02T22:52+0300
2022-12-02T22:52+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
abd
petrol
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Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, "Haberi gördük ve AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
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rusya, abd, petrol
ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, "Haberi gördük ve AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.
AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.