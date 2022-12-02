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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/abd-abnin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulama-konusunda-anlasmaya-varmasini-memnun-karsiliyoruz-1064105632.html
ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz
ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:52+0300
2022-12-02T22:52+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
abd
petrol
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Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, "Haberi gördük ve AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
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rusya, abd, petrol
rusya, abd, petrol

ABD: AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama konusunda anlaşmaya varmasını memnun karşılıyoruz

22:52 02.12.2022
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, "Haberi gördük ve AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.
AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
Ukrayna krizi
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
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