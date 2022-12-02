https://sputniknews.com.tr/20221202/7-yildan-1-yila-dustu-kullanilmayan-cep-telefonu-hatlari-kapatilacak-1064087993.html

7 yıldan 1 yıla düştü: Kullanılmayan cep telefonu pasife alınacak

7 yıldan 1 yıla düştü: Kullanılmayan cep telefonu pasife alınacak

Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan telefonların IMEI bilgilerinin pasife alınması, 7 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Düzenleme Resmi Gazete’de... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T13:28+0300

2022-12-02T13:28+0300

2022-12-02T13:40+0300

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tbmm

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TBMM'de cep telefonlarının kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişkin oluşturulan düzenlemeyle şebeke almayan cep telefonlarının pasif hale getirilme süresi düşürülmüştü. Kaçakçılığın ve IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi için düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.Uzmanlar ise kullanılmayan telefon hakkında uyarıda bulunurken yasanın kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.'Çöp olacak'Yaklaşık 18 yıldır iletişim sektöründe işletmeci olduğunu belirten Şirin Göktimur, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yasadan olumsuz etkileneceklerini ifade etti.1 yıl boyunca vitrinde satılmayan ve telefonun sinyal almadığı durumda pasife alınmasıyla mağdur olacaklarını dile getiren Göktimur, "Bu yasa içerisinde bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının kullanıma kapanacağı bildirildi. Yani bu da demektir ki bu telefonların iletişimi kesilip çöp olacak" dedi.İş yerinde çeşitli marka telefonların olduğunu ifade eden Göktimur, bazı ürünleri 1-2 yıl satamadıklarını söyledi. Bu yasa ile birlikte bir yılın sonunda 30-40 tane her esnafın satılamayan telefonu olacağını ifade etti.'Telefonun sinyal almasını sağlayın'Kullanıcılara arızalı telefonu evde bekletmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Göktimur, bu süre zarfından telefonu tamir ettirmelerini söyledi.Öte yandan bir yıl içerisinde mutlaka en az bir telefona SIM kartını takıp cihazın sinyal almasını sağlanması gerektiğini vurgulayan Göktimur, "Eğer bu yapılmazsa mağduriyetler yaşanabilir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221103/imei-kayit-ucretine-zam-geliyor-1063027579.html

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