https://sputniknews.com.tr/20221202/2023un-rengi-belli-oldu-viva-magenta-1064083872.html

2023'ün rengi belli oldu: Viva Magenta

2023'ün rengi belli oldu: Viva Magenta

Yeni yıl yaklaşırken, küresel renk otoritesi Pantone 2023'ün rengini 'Viva Magenta 18-1750' olarak belirledi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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Pantone Renk Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılın rengini belirledi. 2023 için koyu kırmızı tonlarına sahip Viva Magenta 18-1750 isimli rengi seçen Pantone, rengin tanımını ise 'alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir ton' şeklinde yaptı.Genellikle gücü sembolize eden koyu kırmızı tonları, aynı zamanda iyimserliği, neşeyi ve coşkuyu teşvik ediyor.Pantone, Viva Magenta rengini Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.Kırmızı tonları ailesinin cesur ve korkusuz temsilcilerinden Viva Magenta, iddialı ve güçlendirici olsa da agresif olmayan bir renk. Kızıl tonlar düşünüldüğünde akla gelen geleneksel kırmızılardan oldukça farklı olan renk, sıcak ve soğuk tonlardan oluşan bir pembe ve kırmızı ile pembe ve mavi arasında bir dengede yer alıyor.Pantone Renk Enstitüsü Direktörü Leatrice Eiseman, Viva Magenta'nın 'hareketle titreşen hareketli bir kırmızı' olduğunu söyledi. Renk tonunun ilhamını tabiat anadan aldıklarını dile getiren yetkili, böceklerden elde edilen boyalar, kumaşlardaki zengin pembe ve kelebeklerdeki macenta tonlarının cesur ve korkusuz Viva Magenta'yı yaratmak için yaratıcılara ilham verdiğini belirtti.2023 yılının rengini belirlerken aynı zamanda geçtiğimiz iki yılda koronavirüs salgını nedeniyle karşılaştığımız zorlukları dikkate alan enstitü, artık umut, güç ve dinamiklere ilham veren bir renk seçmenin zamanı geldiği için Viva Magenta'yı seçti. 2021 sonunda 2022 yılı için ‘mavinin durağan sakinliği ile kırmızının enerjik akışının' bir karışımı olarak tanımlanan mavimsi 'Very Peri' rengini yaratan Pantone, Viva Magenta ile taze ve yepyeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.Pantone Renk Enstitüsü, Viva Magenta ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Bir diğer Pantone yetkilisi Jane Boddy renk seçimine ilişkin, "Işığı yansıtmak için harika bir renk, bu da ona bir hayal gücü ve çekicilik hissi veriyor. Tüm cilt tonlarında ve tüm cinsiyetlerde çok ihtişamlı görünen bir renk. Geleneksel olarak, bunun dudak veya yanak için kullanılacak bir renk olduğunu düşünürsünüz. Ancak şimdi bu rengi bir ressam paletinden bir göz rengi olarak da hayal edebiliyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20211209/2022nin-rengi-belli-oldu-very-peri-1051601100.html

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